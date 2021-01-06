永倫底價14.5億統一景隆街舊樓業權

資料顯示，上述景隆街地盤佔地5338方呎，現為一幢11層高商住物業，樓齡約56年，現坐落在「商業（1）」地帶。

粉嶺工業地每呎估值最高5300元

另外，粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界的工業地，將於本周五（1月8日）截標。華坊諮詢資深董事梁沛泓分析，現時雲端服務的需求持續上升，市場對數據中心的需求日漸增加，可發展數據中心的用地比傳統工業及倉庫用途價值高，近年市場亦有投資者購入工業地轉作數據中心用途，反映工業地皮需求亦大。

資料顯示，地皮面積4.34萬方呎，最高可建樓面約21.68萬方呎。根據賣地章程，中標者另須提供具122個車位的公眾停車場，整個發展項目雖然可分拆出售，但公眾停車場部分則須整個出售。

業界料今年工商舖租升10%

綜合市場估計，地皮估值6.5億至11.49億元，預計每方呎樓面地價3000至5300元。

此外，中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，據該行統計，工商物業和舖位於2020年12月錄得的租賃成交約有1456宗，較同年11月1685宗跌14%；12月成交額約9092萬元，較11月1.24億元跌27%。

潘指出，去年在新冠疫情影響下，工商物業和舖位租賃市場處於調整期，寫字樓或工商業租戶的搬遷個案上升，另一方面，卻有實力租客趁舖位租金回落而逆市租舖。

他預期今年首季工商物業和舖位租金仍有下調空間，至第二季開始喘定，預計今年全年會平穩上升10%，而租賃成交量比2020年有約5%至10%升幅。