上季一線購物區商舖空置率高見兩成

【明報專訊】雖然本港第四波疫情稍緩和，但零售業前景仍然不樂觀。第一太平戴維斯發表2020年第四季零售租賃報告指出，受第四波疫情影響，零售業租賃市場依然淡靜，2020年第四季零售商舖租金再錄跌幅，一線街舖及主要商場的基本租金按季下跌5.9%，而一線主要街道例如中環皇后大道中、銅鑼灣波斯富街，近期舖位空置率更加高達20%。
核心區街舖租跌6%
報告續指，商舖業主目前已經接受現實，近期部分租賃成交，有些租約已不計基本租金、只按租戶營業額而收取分成租金。
另外，由於主要購物區及大部分商場空置率都較之前急升，市場出現較多如6個月短期租，該些租戶主要是售賣口罩、賀年利市封、生活雜貨及凍肉等，這些貨品在人口稠密住宅區較受歡迎。
料全面通關後舖租明年才反彈
至於一線大街的商舖，業主亦較願意租予本地食肆，雖然其門面裝潢或不夠高檔，但至少租戶能準時交租。
第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民預計，本港零售舖位的租金，在今年上半年將繼續下跌，預料在農曆新年過後，租賃活動將增加，惟零售商舖的租金水平，預計今年依然會續跌2%至5%，直至過夜或長途線旅客重返香港並回復其消費模式後，一線街舖租金將在2022年始反彈7%至10%，至2023年再上升20%至23%；另商場租金在2022至2023年亦會上升，按年增幅介乎5%至10%。