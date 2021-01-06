經濟

香港地產

維港頌海景4房蝕近一成沽

【明報專訊】第四波疫情雖稍趨緩和，惟二手市場再現蝕讓個案；代理消息指，北角半新盤維港頌7座高層B室，屬實用1317方呎、4房海景戶，原業主最初叫價5300萬元，最新減價至5000萬元售出，實呎37,965元，累減300萬元或約6%；原業主2017年以5424.4萬元一手購入，帳面蝕約424.4萬元或約8%，若連各項使費，估計有機會蝕逾700萬元，惟買家當年料獲樓價5%現金回贈約271萬元，料減輕虧損幅度。

海怡凶宅617萬沽 低市價三成

另外，港南區指標屋苑鴨脷洲海怡半島錄凶宅成交。市場消息指，屋苑27座低層B室，實用516方呎、2房間隔望內園景，新近以617萬元易手，較屋苑同類內園單位市價870萬元低近30%，實呎11,957元。

據悉，上述原業主早在1995年以278萬元一手購入單位，2003年有租客在屋內自殺，令單位變為凶宅；事故發生後，原業主將單位改作收租，現時沽出單位，帳面獲利339萬元，物業25年間升值1.2倍。

另一方面，連接屯門和赤鱲角的屯赤隧道在去年底通車，帶動東涌及屯門區二手成交。美聯助理區域經理方吉和指，東涌藍天海岸第2座高層F室，實用495方呎2房戶，原業主早於2018年6月放盤，當時叫價800萬元，上月租客退租後交吉，原業主累積減價80萬元或10%後，以720萬元售出，實呎14,545元，相關成交價料創屋苑同類單位兩年半來新高紀錄，新買家為外區首置客。

原業主2014年5月以450萬元購入，持貨逾6年，帳面賺270萬元或60%。方吉和續指，東涌踏入2021年至今錄得21宗成交，相對上月同期錄約12宗，按月上升9宗或75%。

藍天海岸2房價創兩年半高

至於屯門區，二手成交亦有增加。中原分行經理朱建宗表示，屯門恆順園新錄2021年首宗成交，為6座高層E室，屬實用710方呎3房連套房間隔，原業主最初叫價780萬元，減價55萬元或7%後，獲區內換樓客承接，成交價725萬元、實呎10,211元，屬市價。原業主早於2011年以278萬元買入單位，轉手帳面獲利447萬元，升值約1.6倍。

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