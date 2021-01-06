話你知：3盤上月獲批預售樓花 涉1610伙

恒基物業營業（一）部總經理林達民回應查詢指，帝御．嵐天部署在農曆新年後推售，項目預計於2022年4月落成、樓花期長約15個月，主打開放式至兩房戶型，大單位數量較2期帝御．星濤略少；景觀方面，帝御．嵐天以內園景及國際學校為主。

帝御．嵐天擬新春後推售

林達民透露，推售帝御．嵐天前，集團將視乎新冠疫情發展及港府限聚令安排，有機會推售元朗唐人新村洋房項目尚悅．天城；項目共提供16幢洋房，每幢樓高3層，實用約介乎1772至1826方呎，全數均連天台、花園及附充電設備的獨立車位，間隔主要分為3房3套連書房及4房4套。

Silversands 160伙主打一二房

至於剛獲批預售的信置馬鞍山白石Silversands，共提供160伙，信置集團聯席董事田兆源早前指，項目預計2022年8月落成，樓花期約19個月，項目涵蓋1房至4房間隔，當中1房至2房約佔110伙（佔全盤約69%），實用約310至510方呎；3房至4房約佔50伙（佔全盤約31%），實用約930至1300方呎。