5盤1763伙就緒 MONACO快上樓書 分析：本月一手成交 料按月反彈七成

明報記者 林尚民

今年首個出擊的全新焦點住宅盤，相信會以提供399伙的MONACO第1期打頭陣，項目於去年11月已獲批預售，惟當時第四波疫情突然殺到，港府收緊限聚令，發展商會德豐遂按兵不動；直至近日，有見疫情稍趨平穩，會德豐即向代理發出銷售委託書，意味MONACO的銷售步伐已進直路。市場消息指，MONACO第1期將隨時上載樓書，周內公布首張價單及開放示範單位。

會德豐已向代理發銷售委託

此外，將軍澳日出康城LP10獲批預售樓花後，亦密鑼緊鼓部署開售，發展商南豐今日會公布最新銷售部署；南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪日前表示，LP10有機會月內開放示範單位及開價，農曆新年前作首輪銷售。

另一方面，信置（0083）旗下涉160伙的馬鞍山Silversands，據悉亦已獲批預售樓花同意書，發展商計劃於本月內推售。

新地：瓏珀山示位竣工後盡快推

事實上，本月新盤市場不乏新界豪宅，其中新地（0016）早前已獲批預售樓花的沙田半山多石街瓏珀山第1期，新地副董事總經理雷霆回覆本報查詢指，瓏珀山的示範單位尚待完成，集團會盡快推售。瓏珀山1期提供196伙，標準分層戶主要屬3房和4房單位，實用面積約介乎920至約1500方呎。

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，雖然疫情持續，惟發展商趁2月農曆新年前的空檔，積極推售新盤，加上去年12月缺乏全新大盤推售，市場已累積一定購買力，若新盤開價不太進取，料銷售仍會理想，估計本月一手成交將逾1000宗。

事實上，在過去5日，即使在未有全新盤推售的情况下，市場仍錄得近100宗一手成交，當中不乏大額特色戶，中信泰富旗下已屆現樓的馬鞍山峻源，以5030萬元售出第1座地下及1樓A室，實用2529方呎連666方呎花園，實呎1.98萬元。

峻源天晉IIIB錄大額特色戶成交

新地同樣已屆現樓的將軍澳天晉IIIB，亦錄今年首宗一手成交，為1A座31及32樓C室，實用1367方呎連136方呎平台、屬複式戶，成交價3401.6萬元、實呎2.48萬元。