湯文亮：約翰遜之父 趙括之母

港人移民英國或租樓 未必可振興經濟

老實說，英國的BNO計劃的確一絕，而英國佬的如意算盤是香港人賣樓移民，為英國樓市打一支強心針，亦間接振興英國經濟，但誰不知香港人要仔唔要乸，移民英國冇問題，當買一個保險，但賣樓就免問，最多將香港自住單位出租，在英國租樓住。

况且英國非常保護租客，在英國所租住的地方有乜頭暈身㷫，就叫業主搞掂，如果是自置物業，那些維修費用都唔少，沒有太多人賣樓，香港樓市不會大冧。

我於是對那些人說，用BNO計劃移民沒有問題，但最好睇定一些，現在英國剛剛脫歐，前途凶吉未卜，移民去英國很容易做錯決定，如果賣了樓以後要回流就很困難，但不少人認為，以香港現時形勢，契弟走得摩，早日到英國早日適應，他日我要流亡時可以接濟我。我話流亡是要講資格，我何德何能可以流亡，最多是逃亡。

約翰遜父申請入籍法國 先見之明

正當我詞窮理絕的時候，有一個人幫了我，就是英國首相約翰遜的父親。在講約翰遜父親之前，先講紙上談兵主角趙括的母親。趙括熟讀兵書，連他的父親趙國大將趙奢都唔夠佢講，當其時，秦國派白起出兵入侵趙國，趙王派廉頗抵擋，兩軍於長平對壘，廉頗用守字訣，趙王不滿，派趙括替代，趙括母親知道之後，立刻去搵趙王，話要同趙括斷絕母子關係，因為她知道趙括只懂得紙上談兵，如果趙王派趙括出兵，輸咗要誅九族就唔好預佢，趙王答應，結果趙括大敗，趙母有先見之明。

今日約翰遜父親在英國脫歐之後申請入籍法國，可想而知英國在脫歐的情況有幾壞，約翰遜之父用行動話畀要移民去英國的人，以後有什麼不如意就唔好賴被人呃。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]