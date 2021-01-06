周顯：中國趁人幣升值去槓桿

雖然，裝睡的人是叫不醒的，這些人縱然是看到了客觀數據，也不會相信是事實。

本來，2020年和2021年是債務高築的中國還款高峰期，很多人都擔心她還不起錢，最終可能破產收場。我的看法比較樂觀，仍然認為她會還得很辛苦，可能有部分企業會破產，誰知竟然來了一場疫情，當幣值上升，她還的錢相對降低，因此應可大步檻過。

現在中國正在做的，反而是趁着經濟好景，乘機去槓桿化，讓其經濟固本培元。要知道，在2019年，中國的金融環境太差，根本沒有條件搞去槓桿化，否則會爆煲得更快。現時中國所做的一切，包括整頓各大電商、新經濟公司，正是基於這大前提：去槓桿化，是為了以後有更多的槓桿buffer。

至於美國卻在大肆搞量化寬鬆，經濟泡沫正在形成，因此，在可見將來，人民幣仍會升值，但中國股市走勢，應比不上美國股市。不過，要炒美股，我沒這個膽子，也沒這個時間研究，只有看着別人賺錢，乾流口水。

[周顯 投資二三事]