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劉思明：電訊股反彈 中興通訊看高一線

【明報專訊】港股缺乏方向、格局混亂，熱炒的新能源、SaaS概念、航運等行業，部分仍有搶升破頂情况，但更多出現獲利回吐，與此同時，部分低殘或低迷的股份有反彈。高追強勢或低撈弱勢的兩極以外，部分冒起股份可能更博值。

恒指昨低開後再滑，最多跌322點、低見27,150點回升，午後最多升217點，收報27,649點，升177點或0.64%；國指升0.48%。大市成交2150億元，當中包括多隻股份配售大手上板，但整體交投仍算暢旺。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率56比44，升逾3%佔上升股份兩成半，跌逾3%佔一成半；陽燭對陰燭為63比37，反映不少股份未能跟上恒指高於開市價呈陽燭收市或倒升；不過，上升股份的買盤動力強，特別是個別行業股份。

本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，火熱的汽車及相關、環保及新能源回吐約1.2%，但各有兩三成股份上升；其次教育跌0.6%，有超過一半股份上升。下跌行業並非全部向淡。上升行業中有超過六成升逾1%，表現比恒指國指為佳；食物飲品升3%兼股份全線上升，跑贏一眾行業；其次電訊升2.6%，農業及水務、醫藥保健升約2%，但醫藥業上升股份不足一半。

康師傅相對落後同業 短線或上試14元

食品飲品與農業股做好，後者受到豬肉股低位反彈帶動。市場憧憬消費升級及產品加價，可以推動盈利表現。不過，個別食品飲品股的升幅相當驚人，蒙牛（2319）、華潤啤酒（0291）由去年12月至今升逾三成，農夫山泉（9633）更漲逾五成。去年底提到飛鶴（6186），昨天突破橫行區升抵20元關口，交易區間料可上移至19至21元水平。至於一眾食品飲品股中，康師傅（0322）相對落後，該股昨天升穿50天線，短線有機會上試下跌通道頂部約14元，博反彈要注意。

三大中資電訊股大彈，中國鐵塔（0788）以至基建股中鐵（0390）有資金撈底，但這些股份積弱已久，反彈阻力重重。若看好新基建，寧願吼中線已築底的中興通訊（0763）。

中興升勢持續 短線可挑戰23元阻力

去年第三季，中興5G基站發貨全球市場份額佔比超過三成，全球排名第二。工信部的2021年工作會議上表示，2021年將有序推進5G網絡建設及應用，加快主要城市5G覆蓋，推進共建共享，新建5G基站60萬個以上。新建基站將超越去年的水平，中興可以得益。此外，隨着5G應用推廣為各行業引發新業務模式，將為中興向政府及企業提供各類信息化解決方案帶來更多商機。

股價方面，中興通訊重上50天線（約19.5元）後升勢持續，短線有望上試22元、23元阻力；入市可將止蝕位設於50天線。

[劉思明 數據尋寶]

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