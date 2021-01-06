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經濟
2021年1月6日星期三
技術取勝
投資策略
華融前董事長賴小民受賄判死刑 涉款18億 在職期間大量投資港股
曾大舉投資港股 成「謎網26」
趙薇丈夫黃有龍與華融有生意往來
滬深300創13年高 外資連續兩日流出A股
分析師郭明錤：蘋果首季業績料勝預期
B站擬港第二上市集156億
紐交所撤回3中資電訊除牌令 中移漲逾半成 ADR初段稍回吐
總統交接在即 學者料紐交所採「緩兵計」
富時多兩指數剔出中芯聯通A股
恒大去年銷售不達標 今年保守
新能源車市淡靜 比亞迪去年銷量跌逾7%
谷澍辭任工行行長 傳調任農行董事長
新冠網上仲裁半年接11宗申請
鄧成波父子遭入稟追2.65億 涉去年7.7億入主松齡護老欠款
摩通傳伙招行開資產管理公司 料難擁控股權
美監管機構為數碼貨幣開綠燈 准銀行藉區塊鏈穩定幣交易記帳
OPEC+快達產油協議 油價急升逾4%
三大巨頭加持也結業 Haven營運至下月
張兆聰：Vesync博破頂後貨乾挾上
植耀輝：中移動有貨不沽無貨不買
技術取勝：中外運回調不宜失2.9元
日清「冷凍麵」首攻內地7仔
太陽城愛國愛澳拓內地餐飲
劉思明：電訊股反彈 中興通訊看高一線
周顯：中國趁人幣升值去槓桿
湯文亮：約翰遜之父 趙括之母
5盤1763伙就緒 MONACO快上樓書 分析：本月一手成交 料按月反彈七成
話你知：3盤上月獲批預售樓花 涉1610伙
維港頌海景4房蝕近一成沽
上季一線購物區商舖空置率高見兩成
永倫底價14.5億統一景隆街舊樓業權
嘉里可持續發展表現連獲3獎
估值昂貴 基金看淡美股 百達Paolini：看好材料工業股
技術取勝：中外運回調不宜失2.9元
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【明報專訊】中聯通上望5元阻力不輕（圖）
維達中線26元沽壓大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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華融前董事長賴小民受賄判死刑 涉款18億 在職期間大量投資港股
曾大舉投資港股 成「謎網26」
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