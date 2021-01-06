植耀輝：中移動有貨不沽無貨不買

所謂「人棄我取」，那今次是否一個入市機會？筆者會從以下兩個角度分析。純以股價角度看，恐怕仍會持續受壓，因根據美國總統特朗普去年11月公布之行政命令，在1月11日後將禁止美國機構及個人投資名單內之企業股票；到11月11日前則要悉數沽出所有持股，所以不少基金或投資者將在年內被迫沽貨，中移動股價在這段期間跌幅顯著，正反映此一因素。不過周一所見北水開始大手吸納，相信會稍為紓緩沽壓，但預期未來一段時間股價仍較難翻身。

不確定因素多 宜觀察後再部署

若從業務分析，中移動99%業務集中內地，制裁對其發展不見得有很大衝擊，當然本業缺乏賣點是不爭事實，但要維持高股息率（超過6厘）也應該不難，何况末來當5G發展至成熟階段，電訊營運商仍有望「苦盡甘來」，所以長線投資者若純以收息角度及未來一至兩年無視股價表現，逢低吸納未嘗不可，但卻可能會錯失更多投資機會。已經持貨之投資者，筆者並不贊成於現水平沽貨離場止蝕，至於想撈底的亦不宜太心急，始終現時仍面對相當多不確定因素，所以不妨觀察一段時間再作部署。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]