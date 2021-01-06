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投資策略

植耀輝：中移動有貨不沽無貨不買

【明報專訊】新一年雖然美股開局不佳，但對港股影響似乎不大，強勢股則繼續創新高。所謂「升市莫估頂」，派對依然持續下，持貨者不妨繼續「放紙鳶」。不過弱勢股卻暫不宜撈底，當中包括中資電訊三寶。長假期過後，筆者身邊不少朋友皆詢問中移動（0941）是否可趁機買入，筆者一向不是中資電訊股「粉絲」，數年前即4G年代已建議大家一見5G商業化有消息便要沽貨，皆因內地提速降費一向是「緊箍咒」，但亦萬料不到股價會跌到如此低殘。當中最大關鍵仍是中美關係——美國針對中資接二連三出招，紐交所早前宣布將對中移動等三家電訊商之ADR啟動除牌機制。消息一出中移動股價便一度跌至近7年低位。當然，昨日紐交所「彈弓手」，不再要求電訊商除牌，結果股價隨即出現反彈。

所謂「人棄我取」，那今次是否一個入市機會？筆者會從以下兩個角度分析。純以股價角度看，恐怕仍會持續受壓，因根據美國總統特朗普去年11月公布之行政命令，在1月11日後將禁止美國機構及個人投資名單內之企業股票；到11月11日前則要悉數沽出所有持股，所以不少基金或投資者將在年內被迫沽貨，中移動股價在這段期間跌幅顯著，正反映此一因素。不過周一所見北水開始大手吸納，相信會稍為紓緩沽壓，但預期未來一段時間股價仍較難翻身。

不確定因素多 宜觀察後再部署

若從業務分析，中移動99%業務集中內地，制裁對其發展不見得有很大衝擊，當然本業缺乏賣點是不爭事實，但要維持高股息率（超過6厘）也應該不難，何况末來當5G發展至成熟階段，電訊營運商仍有望「苦盡甘來」，所以長線投資者若純以收息角度及未來一至兩年無視股價表現，逢低吸納未嘗不可，但卻可能會錯失更多投資機會。已經持貨之投資者，筆者並不贊成於現水平沽貨離場止蝕，至於想撈底的亦不宜太心急，始終現時仍面對相當多不確定因素，所以不妨觀察一段時間再作部署。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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