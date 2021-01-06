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三大巨頭加持也結業 Haven營運至下月

【明報專訊】由亞馬遜、巴郡與摩通合資經營的醫療保健公司Haven Health，成立約3年後將在2月底結束。Haven的經營挑戰，在於其背後的3家公司行業不同、地理位置各異、員工優次需求等各有不同，最終都以自己的員工執行自己的醫療項目，失去聯手合作推動改革的意義。在2018年成立之初，市場人士看好它由科技及金融行業巨頭聯手經營，憧憬其有助提高醫療質素，改善醫保成效，當時拖累各大醫療保險機構股價受挫。Haven結束的消息傳出後，美國兩大健保巨頭UnitedHealth、Humana，以及藥房連鎖CVS Health早段股價變化不大。

亞馬遜巴郡摩通 百萬員工難協調

建立Haven源於摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）的構想，希望通過集中資源和技術，改革醫療健康服務，降低這3家公司逾百萬員工的醫療成本。這構想得到亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）及巴郡行政總裁巴菲特的支持。不過《華爾街日報》引述知情人士稱，Haven試圖改革醫療行業的抱負太難實現，僅是將改革帶給3家機構在全美的員工已困難重重，反映美國醫療制度若要全面改革所面臨的挑戰將極艱巨。

不過Haven發言人稱，其團隊也取得一些成效，例如探索了廣泛的醫療保健解決方案，並試行了一些新辦法，以簡化保險的覆蓋，使基本醫療更易獲得，令處方藥更可負擔。Haven現有的57名員工，大部分將被安排重返亞馬遜、巴郡或摩通繼續工作。3家機構仍希望在醫療項目進行非正式合作。

亞馬遜：不礙網上診所服務

亞馬遜強調，Haven的結束，不會影響其向西雅圖員工提供的「Amazon Care」網上診所的服務。亞馬遜近年銳意發展醫療領域，去年11月推出網上亞馬遜藥房（Amazon Pharmacy），銷售胰島素、哮喘藥物吸入器和其他常見的仿製藥或品牌藥。

（綜合報道）

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