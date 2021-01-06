三大巨頭加持也結業 Haven營運至下月

亞馬遜巴郡摩通 百萬員工難協調

建立Haven源於摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）的構想，希望通過集中資源和技術，改革醫療健康服務，降低這3家公司逾百萬員工的醫療成本。這構想得到亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）及巴郡行政總裁巴菲特的支持。不過《華爾街日報》引述知情人士稱，Haven試圖改革醫療行業的抱負太難實現，僅是將改革帶給3家機構在全美的員工已困難重重，反映美國醫療制度若要全面改革所面臨的挑戰將極艱巨。

不過Haven發言人稱，其團隊也取得一些成效，例如探索了廣泛的醫療保健解決方案，並試行了一些新辦法，以簡化保險的覆蓋，使基本醫療更易獲得，令處方藥更可負擔。Haven現有的57名員工，大部分將被安排重返亞馬遜、巴郡或摩通繼續工作。3家機構仍希望在醫療項目進行非正式合作。

亞馬遜：不礙網上診所服務

亞馬遜強調，Haven的結束，不會影響其向西雅圖員工提供的「Amazon Care」網上診所的服務。亞馬遜近年銳意發展醫療領域，去年11月推出網上亞馬遜藥房（Amazon Pharmacy），銷售胰島素、哮喘藥物吸入器和其他常見的仿製藥或品牌藥。

（綜合報道）

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