OPEC+快達產油協議 油價急升逾4%

美ISM製造業指數創兩年半高位

美國製造業活動加快擴張，ISM製造業指數由11月的57.5，反彈至12月的60.7，創近兩年半高位，遠高於分析師此前預測的56.6。ISM指數意外反彈，部分由於該調查對供應商交付量的測量值，由11月的61.7升至上月的67.6。供應商交貨時間延長，通常與強勁的經濟和客戶需求有關。近期供應商交付時間延長，也可能反映疫情下的供應短缺。受疫情影響，居家辦公及學習的需求增加，刺激電子產品、健身器材、家居裝潢等的需求。雖然數據理想，但市場觀望喬治亞州參院議席選舉，道指及標普500指數午夜前輕微下滑。

聯儲局表示，儘管需求強勁，但製造業產出仍未恢復至疫情爆發前的水平。不過製造業活動仍可望推動美國第四季GDP維持增長。製造業為美國經濟貢獻11.9%。

今年有投票權的芝加哥聯儲銀行長埃文斯（Charles Evans）稱，疫苗可望控制疫情大流行，但聯儲局的超寬鬆貨幣政策仍會長時間延續。不過今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行長博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，在疫苗廣泛接種後，若果美國經濟一如預期顯著好轉，聯儲局可能在今年微調量寬措施。

（綜合報道）

[國際金融]