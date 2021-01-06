美監管機構為數碼貨幣開綠燈 准銀行藉區塊鏈穩定幣交易記帳

加密貨幣游說團體美國區塊鏈協會（Blockchain Association）形容，OCC的最新舉措，實際上是將區塊鏈網絡的地位，與SWIFT、ACH和FedWire等環球結算系統並列，並稱這是加密技術的「巨大進步」，為區塊鏈網絡日後正式成為美國金融基礎設施鋪平道路。

穩定幣與黃金或美元掛鈎

OCC代理署長Brian Brooks發聲明稱，關於銀行連接到區塊鏈以代表客戶進行穩定幣支付交易的權限，「我們的公告消除了法律上不確定」。OCC的公告反映，面對客戶對快速轉移資金的需求，區塊鏈和穩定幣可成為有效的結算途徑。

雖然比特幣等加密貨幣已獲PayPal等第三方支付企業接納為支付貨幣，但由於價格波動較大，不大可能獲銀行採用為結算或支付工具。相較之下，同樣基於區塊鏈技術的穩定幣，價格與法定貨幣掛鈎，性質比較接近法定貨幣。部分穩定幣的發行機構更在銀行存入相對應的美元，以1：1的匯率發行穩定幣。

OCC籲留意欺詐加密貨幣交易

目前使用率最高的穩定幣，是Tether公司發行的USDT，每個USDT可兌換1美元。其他知名的穩定幣，包括由交易所龍頭Coinbase及高盛旗下Circle等推出的USDCoin，以及獲紐約金融服務局批准的兩款穩定幣GUSD和PAX。此外，facebook亦計劃於今年稍後推出名為Diem的與美元掛鈎穩定幣。

不過OCC警告，銀行業應警惕包括欺詐在內的加密貨幣交易風險，呼籲業界通過擴大合規操作，防範洗錢和恐怖主義融資。雖然OCC的措施主要涉及穩定幣，與價格波動較大的比特幣關係不大，但比特幣價格昨亦一度回升，隨後回落至3.1萬美元水平。

摩通：比特幣理論價值114萬

比特幣在周日首次升穿3.4萬美元大關後，近日維持在3萬美元以上。摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou預期，與黃金爭奪資金的比特幣，長遠仍有相當的升值潛力。

比特幣的市值目前約為5750億美元。摩通的分析認為，比特幣的市值必須增長4.6倍，才能與投資者通過ETF、金條和金幣投資黃金的規模匹配，因此比特幣的價格理論上可漲至14.6萬美元（約114萬港元）。

摩通解釋，作為替代貨幣的黃金出現「擠出」效應，預示比特幣長遠來說有很大的升值空間，不過這升值前景取決於比特幣與黃金的波動率是否趨於接近，以鼓勵更多的機構投資，預料兩者波動率差距收窄的過程需要多年，14.6萬美元的比特幣價格是長遠目標。摩通認為比特幣當前面對一些不利因素，例如投機長倉增加，以及持有小量比特幣的投資錢包增長，反映其潛在的泡沫風險。

（綜合報道）

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