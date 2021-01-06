經濟
國際金融

美監管機構為數碼貨幣開綠燈 准銀行藉區塊鏈穩定幣交易記帳

【明報專訊】美國聯邦銀行業監管機構——美國財政部旗下的貨幣監理署（Office of The Comptroller of The Currency，OCC）發出公告，允許美國銀行及金融機構透過區塊鏈技術及穩定幣（stablecoins，價格通常與黃金或美元等相對穩定的資產掛鈎的數碼貨幣），來執行金融機構的功能，包括支付交易及記帳。這是OCC繼7月澄清美國金融機構可提供加密貨幣託管服務後，進一步確立金融業界可參與的區塊鏈活動範圍。

加密貨幣游說團體美國區塊鏈協會（Blockchain Association）形容，OCC的最新舉措，實際上是將區塊鏈網絡的地位，與SWIFT、ACH和FedWire等環球結算系統並列，並稱這是加密技術的「巨大進步」，為區塊鏈網絡日後正式成為美國金融基礎設施鋪平道路。

穩定幣與黃金或美元掛鈎

OCC代理署長Brian Brooks發聲明稱，關於銀行連接到區塊鏈以代表客戶進行穩定幣支付交易的權限，「我們的公告消除了法律上不確定」。OCC的公告反映，面對客戶對快速轉移資金的需求，區塊鏈和穩定幣可成為有效的結算途徑。

雖然比特幣等加密貨幣已獲PayPal等第三方支付企業接納為支付貨幣，但由於價格波動較大，不大可能獲銀行採用為結算或支付工具。相較之下，同樣基於區塊鏈技術的穩定幣，價格與法定貨幣掛鈎，性質比較接近法定貨幣。部分穩定幣的發行機構更在銀行存入相對應的美元，以1：1的匯率發行穩定幣。

OCC籲留意欺詐加密貨幣交易

目前使用率最高的穩定幣，是Tether公司發行的USDT，每個USDT可兌換1美元。其他知名的穩定幣，包括由交易所龍頭Coinbase及高盛旗下Circle等推出的USDCoin，以及獲紐約金融服務局批准的兩款穩定幣GUSD和PAX。此外，facebook亦計劃於今年稍後推出名為Diem的與美元掛鈎穩定幣。

不過OCC警告，銀行業應警惕包括欺詐在內的加密貨幣交易風險，呼籲業界通過擴大合規操作，防範洗錢和恐怖主義融資。雖然OCC的措施主要涉及穩定幣，與價格波動較大的比特幣關係不大，但比特幣價格昨亦一度回升，隨後回落至3.1萬美元水平。

摩通：比特幣理論價值114萬

比特幣在周日首次升穿3.4萬美元大關後，近日維持在3萬美元以上。摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou預期，與黃金爭奪資金的比特幣，長遠仍有相當的升值潛力。

比特幣的市值目前約為5750億美元。摩通的分析認為，比特幣的市值必須增長4.6倍，才能與投資者通過ETF、金條和金幣投資黃金的規模匹配，因此比特幣的價格理論上可漲至14.6萬美元（約114萬港元）。

摩通解釋，作為替代貨幣的黃金出現「擠出」效應，預示比特幣長遠來說有很大的升值空間，不過這升值前景取決於比特幣與黃金的波動率是否趨於接近，以鼓勵更多的機構投資，預料兩者波動率差距收窄的過程需要多年，14.6萬美元的比特幣價格是長遠目標。摩通認為比特幣當前面對一些不利因素，例如投機長倉增加，以及持有小量比特幣的投資錢包增長，反映其潛在的泡沫風險。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

華融前董事長賴小民受賄判死刑 涉款18億 在職期間大量投資港股
華融前董事長賴小民受賄判死刑 涉款18億 在職期間大量投資港股
曾大舉投資港股 成「謎網26」
曾大舉投資港股 成「謎網26」
趙薇丈夫黃有龍與華融有生意往來
趙薇丈夫黃有龍與華融有生意往來
滬深300創13年高 外資連續兩日流出A股
滬深300創13年高 外資連續兩日流出A股
分析師郭明錤：蘋果首季業績料勝預期
分析師郭明錤：蘋果首季業績料勝預期
B站擬港第二上市集156億
B站擬港第二上市集156億
紐交所撤回3中資電訊除牌令 中移漲逾半成 ADR初段稍回吐
紐交所撤回3中資電訊除牌令 中移漲逾半成 ADR初段稍回吐
總統交接在即 學者料紐交所採「緩兵計」
總統交接在即 學者料紐交所採「緩兵計」
富時多兩指數剔出中芯聯通A股
富時多兩指數剔出中芯聯通A股
恒大去年銷售不達標 今年保守
恒大去年銷售不達標 今年保守
新能源車市淡靜 比亞迪去年銷量跌逾7%
新能源車市淡靜 比亞迪去年銷量跌逾7%
谷澍辭任工行行長 傳調任農行董事長
谷澍辭任工行行長 傳調任農行董事長
新冠網上仲裁半年接11宗申請
新冠網上仲裁半年接11宗申請
鄧成波父子遭入稟追2.65億 涉去年7.7億入主松齡護老欠款
鄧成波父子遭入稟追2.65億 涉去年7.7億入主松齡護老欠款
摩通傳伙招行開資產管理公司 料難擁控股權
摩通傳伙招行開資產管理公司 料難擁控股權
OPEC+快達產油協議 油價急升逾4%
OPEC+快達產油協議 油價急升逾4%
三大巨頭加持也結業 Haven營運至下月
三大巨頭加持也結業 Haven營運至下月
張兆聰：Vesync博破頂後貨乾挾上
張兆聰：Vesync博破頂後貨乾挾上
植耀輝：中移動有貨不沽無貨不買
植耀輝：中移動有貨不沽無貨不買
技術取勝：中外運回調不宜失2.9元
技術取勝：中外運回調不宜失2.9元
日清「冷凍麵」首攻內地7仔
日清「冷凍麵」首攻內地7仔
太陽城愛國愛澳拓內地餐飲
太陽城愛國愛澳拓內地餐飲
劉思明：電訊股反彈 中興通訊看高一線
劉思明：電訊股反彈 中興通訊看高一線
周顯：中國趁人幣升值去槓桿
周顯：中國趁人幣升值去槓桿
湯文亮：約翰遜之父 趙括之母
湯文亮：約翰遜之父 趙括之母
5盤1763伙就緒 MONACO快上樓書 分析：本月一手成交 料按月反彈七成
5盤1763伙就緒 MONACO快上樓書 分析：本月一手成交 料按月反彈七成
話你知：3盤上月獲批預售樓花 涉1610伙
話你知：3盤上月獲批預售樓花 涉1610伙
維港頌海景4房蝕近一成沽
維港頌海景4房蝕近一成沽
上季一線購物區商舖空置率高見兩成
上季一線購物區商舖空置率高見兩成
永倫底價14.5億統一景隆街舊樓業權
永倫底價14.5億統一景隆街舊樓業權
嘉里可持續發展表現連獲3獎
嘉里可持續發展表現連獲3獎
估值昂貴 基金看淡美股 百達Paolini：看好材料工業股
估值昂貴 基金看淡美股 百達Paolini：看好材料工業股