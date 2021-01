美監管機構為數碼貨幣開綠燈 准銀行藉區塊鏈穩定幣交易記帳

【明報專訊】美國聯邦銀行業監管機構——美國財政部旗下的貨幣監理署(Office of The Comptroller of The Currency,OCC)發出公告,允許美國銀行及金融機構透過區塊鏈技術及穩定幣(stablecoins,價格通常與黃金或美元等相對穩定的資產掛鈎的數碼貨幣),來執行金融機構的功能,包括支付交易及記帳。這是OCC繼7月澄清美國金融機構可提供加密貨幣託管服務後,進一步確立金融業界可參與的區塊鏈活動範圍。