鄧成波父子遭入稟追2.65億 涉去年7.7億入主松齡護老欠款

明報記者 鄧偉忠

鄧耀昇昨日就報道回覆時稱，收購松齡股份的7.7億元款項，第一筆代價約5億元已全數支付，至於第二及第三期款項合共約2.7億元，目前餘額各約1.32億元，意味至今僅付約500萬至600萬元，餘額原定分別於今年1月及3月支付，惟現時需要進一步與賣方再作協商安排。他表示，今次事件只涉及股東交易安排事宜，松齡護老集團一切業務如常營運，不受影響。

鄧耀昇：原定1月及3月支付餘款

根據入稟狀，嚴定國、吳國富等透過旗下私人公司Pine Active Care，於去年2月5日以約7.7億元，向鄧成波家族轉讓手上約52%松齡股權；惟嚴定國等人指出，鄧成波家族未有如期付清全部收購款項，截至去年12月31日，仍欠付約2.65億元，因此要求法庭頒令各被告清還欠款，並就違反貸款、擔保與股份押記協議，向原告作出賠償。

入稟狀提到，Pine Active Care同年5月更向鄧成波家族提供一筆5億元貸款，並以多家私人公司股份作抵押；翻查公告，該筆貸款其後未有如期償還，並先後兩度延期還款至去年9月及11月還款，其後公司未有再交代貸款事宜。

原告促取九龍城抵押地皮

據Pine Active Care同日另一份向是向鄧成波、鄧耀昇及家族旗下新港酒店追討欠款的入稟狀，Pine Active Care Limited提到，於去年5月和鄧成波父子達成協議提供貸款，並獲新港酒店以旗下九龍城太子道西349號的地皮作抵押，因此現根據該協議，向被告追討款項，以及取得抵押的地皮。

值得留意的是，現任松齡主席的鄧耀昇上月曾表示，擬將上文提及、家族旗下的九龍城地皮用於興建安老院，未知今次追討會否影響發展進度。