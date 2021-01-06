經濟

新冠網上仲裁半年接11宗申請

【明報專訊】非牟利機構一邦國際網上仲調中心（eBRAM中心）成立逾兩年，一向較為低調，直至去年6月港府向其撥款7000萬元，設立新型冠狀病毒網上爭議解決計劃，才引起公眾關注。eBRAM中心主席蘇紹聰表示，自新冠爭議計劃設立以來，截至去年12月底，已接手11宗爭議調解案例，其中有1宗已經完成，5宗仍在處理，此外有3宗不符合要求個案、兩宗獲撤回。他又表示，中心一向都有長遠計劃，並不僅着眼於新冠爭議，現正積極投入研發法律科技，望日後可拓展至跨境爭議解決。

獲7000萬資助 一年未必用完

蘇紹聰表示，新冠爭議計劃下的個案，包括租金爭議、酒店退款等，多為小額借貸糾紛。他表示，與香港國際仲裁中心等機構比較，前者一年處理9宗調解，相信新冠爭議計劃的處理速度算快。他又表示，雖然政府撥款初步提供計劃12個月的營運開支補貼，但鑑於爭議發生需時，相信今年6月後中心仍會繼續接受申請，而撥款亦未必會於期內用完。

外界關注政府大額撥款，因設立eBRAM時，港府已經投資1.5億元。蘇紹聰解釋，eBRAM自身一向都需資金發展法律科技，如電子簽名、人工智能（AI）翻譯等，只是近期新冠計劃「搶晒鏡」，但兩項撥款用途不同。他披露，去年平台開發費約256萬元。

AI翻譯有望今年推 支援4語言

蘇表示，中心今年亦有其他目標，如致力研發的AI翻譯有望今年推出，將支援中、英、俄、阿拉伯4種語言；此外，亦望年內可推出跨境爭議解決計劃，針對亞太區內的中小企，相信此市場有大量機遇。

相關字詞﹕仲裁 蘇紹聰 一邦國際網上仲調中心

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