新能源車市淡靜 比亞迪去年銷量跌逾7%

東風汽車（0489）去年12月汽車產量按年升15.76%至33.5萬輛，銷量則按年升20%至34.26萬輛。但全年總產量按年跌3.47%至283.51萬輛，總銷量則按年跌2.17%至286.8萬輛。東風汽車昨收報8.74元，全日跌2.35%，成交額達6.32億元。

廣汽蔚來獲注資24.05億

另廣汽集團 （2238）昨日宣布，集團已通過有關廣汽蔚來的增資擴股議案。是次增資涉及24.05億元（人民幣，下同），當中廣汽旗下的廣汽埃安新能源汽車增資4.82億元，同時引入廣東珠投智能科技投資公司作為戰略投資者，其增資約19.23億元。

廣汽稱，集團和旗下的子公司廣汽埃安於完成增資後，將持有廣汽蔚來的25%股權。廣汽蔚來是廣汽與蔚來於2018年共同創立的汽車品牌。