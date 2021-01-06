恒大去年銷售不達標 今年保守

擬續減債1500億人幣

集團新一年亦訂下較保守目標，全年合約銷售目標7500億元，僅按年多3.7%，惟未知是否再會另設「內部目標」。2020年12月合約銷售額445.9億元，按年增117%。中國恒大股價昨微升0.71%，收報14.24港元。

集團同時表示，今年擬將有息負債再降1500億元。去年傳出集團或因「回A」失敗而面臨資金鏈斷裂的負面新聞，但隨後集團獲包括穗深政府及部分原來的戰投相救，願將戰略投資「債轉股」，集團亦加快全國樓盤銷售及大減價，並重申實施「高增長、控規模、降負債」的3年發展戰略，即實現銷售高增長，土儲規模嚴格控制，有息負債力爭每年下降1500億元，相信與「三道紅線」政策壓頂有關。據集團資料，去年銷售回款達6531.6億元，按年增長38.5%，全年回款率90.3%，並自去年3月起9個月時間，就實現了有息負債下降1578億元。

奇招吸客 商舖售價分10年全回贈

以往集團不時推出住宅項目清貨減價，並不時以奇招吸客。昨日內媒則爆出恒大針對商舖推出「0元購」活動，要求商舖買家在2021年1月31日前付清全款，便可自2022年起每年獲恒大回贈商舖金額的10%，分10年回贈客戶所有舖價。據指活動由本月起至月底進行，主要為偏遠地區項目。

據內媒引述恒大回應稱，在全國1300個樓盤中有「極少數樓盤」為了實現商業的整體開業，故對剩餘商舖以10年返租的清尾處理方法，目前該清尾活動已結束。所謂10年返租，即針對賣不掉的商舖，恒大分10年向有興趣的買家提供退回購入款項。事實上，恒大多年來一直主力內地三至五線城市，近年才將重心轉移至一二線城市，故部分地區的項目銷售均需要較大的折扣或優惠去推動銷售。