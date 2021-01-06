總統交接在即 學者料紐交所採「緩兵計」

徐家健：不代表美國立場軟化

但徐家健強調，這不代表美國對中國立場軟化，只是拜登的處事手法不同，不會像特朗普喜歡「殺人一個措手不及」；徐家健也認為，特朗普針對中國涉軍方企業的行政命令，指控較主觀，既沒界定怎樣算涉及軍方，亦沒說明違反規定會有何種處罰，怎樣做可以免責，反而早前兩院已通過的《外國公司問責法案》就清晰客觀得多，明確美國上市的中資企業不能做什麼，應該怎補救和會有什麼後果。

根據美國制度，舊有總統行政命令可以透過現任總統頒布新的行政命令來取代或廢除，例如當年特朗普上任初期就以多項行政命令推翻前任總統奧巴馬的氣候政策、醫改等行政命令。

不過，像《外國公司問責法案》這種已獲國會兩院通過的國會法，就只能透過草擬新法案，再經兩院表決通過才能推翻或覆蓋。因此徐家健指出，像涉軍方的中資企業禁令要推翻非難事，反而《外國公司問責法案》就難，更何况民主黨也支持此法案。