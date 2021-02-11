紐交所撤回3中資電訊除牌令 中移漲逾半成 ADR初段稍回吐

明報記者 陳子凌

紐交所昨日上午發出簡短聲明，只表示與財政部的海外資產控制辦公室（OFAC）進一步磋商後，決定不再繼續除牌程序，3家中資電訊商可繼續在紐交所交易，但同時表明會繼續評估總統行政命令是否適用於這3家中資公司。

中移動、中電信及聯通其後分別發公告，均表示已收到紐交所不再推進其ADR的退市行動，公司會繼續密切關注相關事項的進展。

聯通曾漲11％ 收市升8.5％冠藍籌

消息刺激三大中資電訊股於港股時段急彈，聯通曾飈近11%，收市升8.5%，報4.85元，是升幅最大藍籌股；中移動收報46.1元，升5.13%；中電信收報2.16元，升3.35%。相關的中國鐵塔（0788）與中通服（0552）亦升5%及6%，而其他或涉禁令的中海油（0883）、中車（1766）、中鐵建（1186）、中交建（1800）也受惠消息而倒升。

昨晚美股早段，中移動及聯通的ADR分別升8.9%及13.6%，但較港股昨日收市價低1.6%及高0.1%。

據特朗普於2020年11月12日簽署的行政命令，自2021年1月11日起，禁止任何美國人投資35家中國軍方擁有或控制的企業，以致紐交所原計劃要於1月7日開始暫停相關企業的ADR買賣。投行傑富瑞（Jefferies）電訊業研究主管李裕生發表報告認為，這可能意味三大電訊商將不會列入美國投資禁令的最終清單；李又形容，今次紐交所的除牌事件，是他從事分析工作以來，所見過美國市場最怪異（most bizarre）的事。

外交部：反映美國制度隨意

儘管紐交所煞停除牌計劃，但國際指數公司仍因應禁令，把多隻中資股從指數中剔除（見另稿）。據傑富瑞統計，三大電訊商的ADR成交遠遠不及其港股活躍，但阻止美國資金買入的禁令影響較大，因三大電訊商都有一定比例的美資股東（見圖）。

外交部發言人華春瑩昨日則在例行記者會上回應，指美國的國際金融中心的地位，有賴於全球企業和投資者對其規則制度包容性和確定性的信任；近期美國一些政治勢力持續無端打壓在美上市的外國公司，反映其規則和制度隨意、任意和不確定。