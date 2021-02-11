經濟

B站擬港第二上市集156億

【明報專訊】CNBC昨日引述消息指，被稱為「B站」的內地視聽網站嗶哩嗶哩（Bilibili）或於本周內申請來港第二上市，最多集資20億美元（約156億港元），較早前外界預計的15億美元高。報道稱，公司最遲將於下周初向港交所遞表，而定價細節將於未來兩個月公布。

於納斯達克掛牌的「B站」在內地受千禧世代喜愛，2020年股價飈升逾3倍。公司昨日回應內地傳媒稱無上市計劃。昨夜嗶哩嗶哩在美股開市早段升近5%，上試100美元。

醫渡科技錄孖展認購1591億

本地新股方面，醫療大數據股醫渡科技（2158）孖展繼續攀升，截至昨日公開發售已超購386倍。本報統計10家券商，醫渡共錄孖展認購約1591億元。公司將於周四（7日）截止招股。

經營汽車媒體網站的網上車市（1490）則錄得143億元孖展認購，超購546倍；吳奇隆、劉詩詩「加持」的明星影視股稻草熊（2125）錄得約193億元孖展，暫超購188倍。兩股份將於周五（8日）截飛。今日（6日）截飛的小型運輸股Legion Consortium（2129）亦超購277倍。

兩新股今掛牌 新紐科技暗盤曾飈28%

今日將有兩隻新股掛牌，分別為新紐科技（9600）及中邦環境（1855）。新紐科技以招股價上限定價4.36元，昨日於輝立暗盤一度飈28%，惟收盤升不足1%，報4.4元，每手800股帳面賺32元；富途暗盤則升17.7%。新紐科技為金融及醫療業IT解決方案供應商，公開發售共收33.7萬份申請，超購446倍；一手中籤率16%，抽625手穩中一手，有79名大戶認購「頂頭槌飛」，以輝立暗盤收市價計恐要蝕息。中邦環境昨日於輝立暗盤升1%，報2.02元，每手2000股帳面賺40元；富途暗盤則升4.5%，報2.09元。

上 / 下一篇新聞

華融前董事長賴小民受賄判死刑 涉款18億 在職期間大量投資港股
華融前董事長賴小民受賄判死刑 涉款18億 在職期間大量投資港股
曾大舉投資港股 成「謎網26」
曾大舉投資港股 成「謎網26」
趙薇丈夫黃有龍與華融有生意往來
趙薇丈夫黃有龍與華融有生意往來
滬深300創13年高 外資連續兩日流出A股
滬深300創13年高 外資連續兩日流出A股
分析師郭明錤：蘋果首季業績料勝預期
分析師郭明錤：蘋果首季業績料勝預期
紐交所撤回3中資電訊除牌令 中移漲逾半成 ADR初段稍回吐
紐交所撤回3中資電訊除牌令 中移漲逾半成 ADR初段稍回吐
總統交接在即 學者料紐交所採「緩兵計」
總統交接在即 學者料紐交所採「緩兵計」
富時多兩指數剔出中芯聯通A股
富時多兩指數剔出中芯聯通A股
恒大去年銷售不達標 今年保守
恒大去年銷售不達標 今年保守
新能源車市淡靜 比亞迪去年銷量跌逾7%
新能源車市淡靜 比亞迪去年銷量跌逾7%
谷澍辭任工行行長 傳調任農行董事長
谷澍辭任工行行長 傳調任農行董事長
新冠網上仲裁半年接11宗申請
新冠網上仲裁半年接11宗申請
鄧成波父子遭入稟追2.65億 涉去年7.7億入主松齡護老欠款
鄧成波父子遭入稟追2.65億 涉去年7.7億入主松齡護老欠款
摩通傳伙招行開資產管理公司 料難擁控股權
摩通傳伙招行開資產管理公司 料難擁控股權
美監管機構為數碼貨幣開綠燈 准銀行藉區塊鏈穩定幣交易記帳
美監管機構為數碼貨幣開綠燈 准銀行藉區塊鏈穩定幣交易記帳
OPEC+快達產油協議 油價急升逾4%
OPEC+快達產油協議 油價急升逾4%
三大巨頭加持也結業 Haven營運至下月
三大巨頭加持也結業 Haven營運至下月
張兆聰：Vesync博破頂後貨乾挾上
張兆聰：Vesync博破頂後貨乾挾上
植耀輝：中移動有貨不沽無貨不買
植耀輝：中移動有貨不沽無貨不買
技術取勝：中外運回調不宜失2.9元
技術取勝：中外運回調不宜失2.9元
日清「冷凍麵」首攻內地7仔
日清「冷凍麵」首攻內地7仔
太陽城愛國愛澳拓內地餐飲
太陽城愛國愛澳拓內地餐飲
劉思明：電訊股反彈 中興通訊看高一線
劉思明：電訊股反彈 中興通訊看高一線
周顯：中國趁人幣升值去槓桿
周顯：中國趁人幣升值去槓桿
湯文亮：約翰遜之父 趙括之母
湯文亮：約翰遜之父 趙括之母
5盤1763伙就緒 MONACO快上樓書 分析：本月一手成交 料按月反彈七成
5盤1763伙就緒 MONACO快上樓書 分析：本月一手成交 料按月反彈七成
話你知：3盤上月獲批預售樓花 涉1610伙
話你知：3盤上月獲批預售樓花 涉1610伙
維港頌海景4房蝕近一成沽
維港頌海景4房蝕近一成沽
上季一線購物區商舖空置率高見兩成
上季一線購物區商舖空置率高見兩成
永倫底價14.5億統一景隆街舊樓業權
永倫底價14.5億統一景隆街舊樓業權
嘉里可持續發展表現連獲3獎
嘉里可持續發展表現連獲3獎
估值昂貴 基金看淡美股 百達Paolini：看好材料工業股
估值昂貴 基金看淡美股 百達Paolini：看好材料工業股