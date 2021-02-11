B站擬港第二上市集156億

於納斯達克掛牌的「B站」在內地受千禧世代喜愛，2020年股價飈升逾3倍。公司昨日回應內地傳媒稱無上市計劃。昨夜嗶哩嗶哩在美股開市早段升近5%，上試100美元。

醫渡科技錄孖展認購1591億

本地新股方面，醫療大數據股醫渡科技（2158）孖展繼續攀升，截至昨日公開發售已超購386倍。本報統計10家券商，醫渡共錄孖展認購約1591億元。公司將於周四（7日）截止招股。

經營汽車媒體網站的網上車市（1490）則錄得143億元孖展認購，超購546倍；吳奇隆、劉詩詩「加持」的明星影視股稻草熊（2125）錄得約193億元孖展，暫超購188倍。兩股份將於周五（8日）截飛。今日（6日）截飛的小型運輸股Legion Consortium（2129）亦超購277倍。

兩新股今掛牌 新紐科技暗盤曾飈28%

今日將有兩隻新股掛牌，分別為新紐科技（9600）及中邦環境（1855）。新紐科技以招股價上限定價4.36元，昨日於輝立暗盤一度飈28%，惟收盤升不足1%，報4.4元，每手800股帳面賺32元；富途暗盤則升17.7%。新紐科技為金融及醫療業IT解決方案供應商，公開發售共收33.7萬份申請，超購446倍；一手中籤率16%，抽625手穩中一手，有79名大戶認購「頂頭槌飛」，以輝立暗盤收市價計恐要蝕息。中邦環境昨日於輝立暗盤升1%，報2.02元，每手2000股帳面賺40元；富途暗盤則升4.5%，報2.09元。