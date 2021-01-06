分析師郭明錤：蘋果首季業績料勝預期

唱好8隻蘋果供應鏈A股全線升

郭明錤在報告指出，受惠於產品硬件需求高、iPhone產品組合優化及中國市場出貨量恢復增長，蘋果業績料勝預期。預測其首個財季（即2020年10至12月）iPhone出貨量將按年增長20%至8500萬至9000萬部，其中以iPhone 12系列佔比最大，達65%至70%；另因應iPhone 12 Pro的需求好於系內其他型號，預料將推高iPhone平均售價。報告亦對iPhone、iPad、Apple Watch及MacBook在2021年的需求持正面看法，預計iPhone及Apple Watch期內出貨量均升15%至20%，分別達2.3億部及4100萬隻。

郭明錤認為，因應Airpods的出貨增長低及內地廠商之間的競爭加劇，蘋果供應鏈A股上季股價表現落後全球市場，但目前股價已反映上述不利因素，預料蘋果勝預期的業績表現，可帶動8隻蘋果供應鏈A股；除前述的三安光電、鵬鼎控股及立訊精密，還有東山精密、環旭電子、長電科技、中石科技及長盈精密。