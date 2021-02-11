經濟

滬深300創13年高 外資連續兩日流出A股

【明報專訊】環球資金充裕，加上內需股受政策支持，A股受消費股龍頭帶動，主要由行業龍頭組成的滬深300指數昨升1.91%，收報5368點，升穿2015年「大時代」收市高位，創2008年1月以來最高。富時A50指數升近2%，創2018年以來高位。滬深兩市成交額連日突破萬億人民幣。

上證指數昨日上升0.73%，報3528點，深成指數上升2.16%，報15,147點，不過兩者均未回到2015年高位。昨日A股由內需股領漲，白酒股五糧液升7.36%，貴州茅台升3.15%一同破頂，昨日多隻農牧、乳業股亦升停板。不過外資連續兩日流出A股，滬深股通累計錄得淨流出49.86億元人民幣。茅台、海康威視等成為沽貨對象。

在港上市的華夏滬深300 ETF（3188）亦升1.3%，報65.52元，但未回到2015年高位，且股價較資產淨值有0.5%折讓。追蹤富時A50指數的南方A50（2822）升1.2%至20.42元，創2012年上市以來新高。

第一上海首席策略師葉尚志表示，A股升至現水平並非沒有風險，但市場資金充裕加上預期經濟疫後復蘇，因此傾向配置在內地行業龍頭股。現時港股受A股的影響較強，在資金繼續追逐內地龍頭股的情况下，港股有望繼續向好。

分析：資金續追內地龍頭股 港股可向好

港股在A股帶動下，午後扭轉跌勢，恒指收報27,649點，升177點或0.64%，連升5日，主板成交達2150億元。國指升0.48%，報10,774點。阿里巴巴（9988）跌2%，連跌第4日，加上中芯國際（0981）大跌近一成，拖累科指逆市跌0.3%，報8463點。安踏（2020）、蒙牛（2319）昨日續破頂，分別升1.89%和7.32%，春節臨近帶動內地豬價上升，萬洲（0288）升6.7%。昨日多隻本地經濟股反彈，新地（0016）及希慎（0014）升逾3%，恒地（0012）和九置（1997）升逾2%。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍預期，恒指再升至28,000點問題不大。資金自11月起流向估值較低的傳統經濟股，近兩日走勢特別明顯，家電、汽車等股份成交量大，今年資金相對會較看重這些股份。

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