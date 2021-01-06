曾大舉投資港股 成「謎網26」

Webb研華融民行系公司 列不能買股份名單

華融系初期主要吸納內地四大銀行債務，旗下有不少基金，2015年8月入主時稱天行國際的華融金控（0993），逐步進軍香港金融市場。

Webb文章提及的網絡主要圍繞中國華融（2799）及民生銀行（1988），拆解華融及民行系內公司複雜股權關係，透過貸款或可換股債券等資助其他網絡上股票營運。文章按此列出26隻「不能沾手」股票，包括中國華融、民生銀行及藍鼎國際（0582）等。Webb提到，已被私有化的華融投資曾向姚建輝提供融資，姚本人至今仍持有相關網絡股份中的寶新金融（1282）、寶新置地（0299）及藍鼎股權。

至今為止，Webb點名的26隻股份中，雖然有部分已被私有化，甚至有部分不再沾手，但無阻華融的觸角伸延，至今仍然持有如匯力資源（1303）19.75%、中國恒泰（2011）70.16%股權等更多股份，只是不再如賴小民時代般來得高調。