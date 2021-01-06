華融前董事長賴小民受賄判死刑 涉款18億 在職期間大量投資港股

明報記者 陳子凌

賴小民於2018年4月被查落馬，被控受賄、貪污及重婚，去年8月11日在天津第二中級法院開庭審理，昨一審被判死刑，法院形容他「極其貪婪」。目前未知賴小民有否當庭表示上訴，如不上訴，他將是近年少見被處極刑的財金官員，對上一名因受賄判死的是2018年山西省呂梁市前副市長張中生，2019年5月上訴敗訴，二審維持原判。賴小民除受賄罪判處死刑，同時貪污罪判有期徒刑11年，重婚罪判有期徒刑1年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

近年少見被處極刑財金官員

與同為國企領導的華潤集團前董事長宋林、中石油董事長蔣潔敏比較，賴小民受賄金額遠超二人，判刑亦較二人重；案情指2008年至2018年期間，賴小民利用擔任中銀監辦公廳原主任、中國華融原總裁等職務便利，直接或間接非法收受17.88億元。2020年初，官媒央視專題紀錄片《國家監察》披露賴小民案細節，形容此案是「中國第一大金融腐敗案」，例如執法人員發現賴小民有一處藏匿贓款小屋，存放現金2億多元，總重量逾3噸，打破中國貪官被搜出最多現金紀錄。

央視曾指「中國第一大金融腐敗案」

據悉賴小民為逃避調查，都會要求行賄者用現金交付，收錢後再親自把現金放進屋中保險櫃，沿路上還會特意多繞圈，以防被跟蹤。除了收現金，賴小民亦收取房產、汽車等名貴財物，甚至曾有報道指賴小民有「3個100」，即有100多套房產、100多個涉案關係人及100多名情婦。

在賴小民的任內，中國華融的資產規模為四大國有資產管理公司之最，而且從2009年由中銀監調入華融後，帶領華融股改，於2015年來港上市，是繼中國信達（1359）後，第二家來港上市的國有資產管理公司。

2020年初中國華融賣出多間子公司

同時，原本專門處理國有銀行壞帳的華融，上市後積極在港透過押股貸款投資擴張。2018年10月，亦即賴小民出事後，本地獨立股評人David Webb曾發表「26隻不能買的股票」名單，揭露以中國華融為核心的一批關係匪淺上市公司，包括仰智慧旗下的藍鼎國際等，令中國華融的投資足迹曝光。2020年初，中國華融「瘦身」賣出多間子公司，這些子公司透過接受股權抵押，至少持有12家本港上市公司股權，當中多隻屬「細價股」，如豐盛控股（0607）、絲路物流（0988）等。