港股紅盤高收 7藍籌新高 熱炒內需 北水淨買入9個月最多

明報記者 歐陽偉昉

科指昨日升0.76%，收報8489點，創收市新高。國指則受制於監管對內銀的房地產借貸佔比設限，跌0.14%報10,722點。北水昨日淨流入港股134.95億元，為9個多月的新高，亦是歷來第三多。

騰訊（0700）錄得淨流入32.18億元，昨日股價升1.5%。中國移動（0941）ADR將被紐交所除牌，昨日北水淨流入18.41億元，支持股價跌幅由4.19%收窄至不足1%。同被制裁的中海油（0883），昨日亦獲北水淨買入11.89億元。

小米升6.18% 表現最佳藍籌

受惠小米11銷情理想，昨日小米上升6.18%，為表現最佳藍籌。昨日破頂的藍籌股多與內需有關（見表），而破頂港資股友邦（1299）受惠內地保險需求復蘇，港交所（0388）則受惠市場預期今年有更多中概股回歸，均與內地經濟有關。

此外，思摩爾（6969）升12.78%，藍月亮（6993）升11.4%，農夫山泉（9633）升10.38%，比亞迪（1211）、海底撈（6862）、九毛九（9922）等亦創新高。不過，近日受反壟斷針對的阿里巴巴（9988）和美團（3690）逆市跌2.15%和0.68%。

溫傑：內需股不受美制裁反壟斷影響

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，內需、汽車，以及小米、舜宇（2382）等科技股，既不受內地反壟斷政策影響，亦不在美國制裁之列，加上擴大內需獲政策支持，因此投資者敢於投向這些不受政策影響的行業，相信未來資金會繼續流向這個主題。

人民幣急升1％ 逾兩年半新高

美匯指數進入新一年繼續下挫，截至昨晚10時報89.56點，接近3年低位。人民幣昨日中間價報6.5408，較上日上升159點子（1元等於1萬點子），在岸人民幣昨日急升661點子，截至晚上10時報6.6461，升1.01%，離岸人民幣升0.8%至6.451，均創逾兩年半新高。

招商證券預期，隨着全球流動性從收縮進入擴張、全球風險偏好改善，投資者開始減少持有作為安全資產的美元，推動美元進入弱勢周期，美匯指數最終會跌至70水平，人民幣相對會升至6至6.5區間。