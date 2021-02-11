經濟

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深水埗150呎地舖550萬沽 半年炒貴兩成

【明報專訊】去年11月公布的《施政報告》，為非住宅物業減辣，令原本淡靜的舖位市場忽然吹起炒風，部分成功「撈底」投資者獲利離場，其中深水埗一個面積僅150方呎舖位，以550萬元售出，原業主持貨半年帳面獲利近兩成。

上述物業為深水埗荔枝角道194至196號地下B舖，面積約150方呎，以約550萬元售出，呎價約3.67萬元，物業現時月租約1.7萬元，租金回報約3.7厘 。原業主去年7月以460萬元買入，持貨約半年，帳面獲利約90萬元或近兩成。

去年4226宗工商舖買賣 19年新低

事實上，政府減辣後，上月工商舖成交回勇。中原工商舖統計指，去年累計共錄得約4,226宗工商舖買賣個案，為2001年後新低，涉及總成交金額約771.65億元，較2019年分別下跌約13%及32%。

不過，中原工商舖董事總經理潘志明表示，據公司統計，上月市場共錄得約638宗工商舖買賣個案，總成交金額約91.66億元，宗數較11月上升近四成，按年大幅上漲約1.4倍，總成交金額較11月下跌約39%，惟若扣除11月一宗超大額買賣成交太古城中心1座全幢易手約98.45億元的話，11月總成交金額約52.28億元，若按此計算，金額按月有約75%升幅。潘志明預測，今年工商舖買賣成交量，對比去年將有兩至三成升幅，價格則有約一成升幅。

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