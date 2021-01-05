元旦3天長假 東涌連錄20宗成交

【明報專訊】受惠屯赤隧道通車，上月全月錄百宗二手成交的東涌，踏入2021年交投持續暢旺。中原地產分行市務經理張納賢表示，元旦三日假期東涌市况十分暢旺，共錄得20宗二手成交，更不乏高價成交，其中東涌昇薈3座高層D室，實用面積741方呎，享海景，屬東涌罕有2房套房連儲物室及工作平台單位，獲區內家庭客垂青，以985萬元承接，實呎13,293元，創東涌2房成交價新高。張又指，該家庭客早前於區內租樓，原業主2014年9月以696萬元一手買入單位，持貨約6年多，帳面獲利289萬元或42%。
隧道通車 新屯中連錄12宗成交
此外，美聯分行市務經理（銷售）潘偉良表示，新屯門中心自上月屯赤隧道開通後，屋苑累錄約12宗成交，交投活躍，剛成交為新屯門中心3座中層F室，實用面積455方呎，2房間隔，以550萬元成交，實呎12,088元。原業主2012年11月以約255萬元購入單位，帳面獲利約295萬元，物業升值約1.1倍。
第一城本月首3日6宗成交
另外，沙田第一城踏入2021年交投亦暢旺。中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城元旦連周末錄約6宗成交，其中位於36座高層H室，實用面積307方呎，2房間隔，以555萬元易手，實呎18,078元。原業主2015年415萬元購入單位，持貨6年，帳面獲利140萬元或約34%。