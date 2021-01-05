元旦3天長假 東涌連錄20宗成交

【明報專訊】受惠屯赤隧道通車，上月全月錄百宗二手成交的東涌，踏入2021年交投持續暢旺。中原地產分行市務經理張納賢表示，元旦三日假期東涌市况十分暢旺，共錄得20宗二手成交，更不乏高價成交，其中東涌昇薈3座高層D室，實用面積741方呎，享海景，屬東涌罕有2房套房連儲物室及工作平台單位，獲區內家庭客垂青，以985萬元承接，實呎13,293元，創東涌2房成交價新高。張又指，該家庭客早前於區內租樓，原業主2014年9月以696萬元一手買入單位，持貨約6年多，帳面獲利289萬元或42%。