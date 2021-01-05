富榮未補價實呎險守萬元 2年新低

屏欣苑額印貨不足3年沽仍賺八成

雖然有市區居屋以低價成交，但天水圍屏欣苑卻錄額印貨易手勁賺個案。中原地產副區域營業經理馬斯力表示，屏欣苑B座高層12室，實用面積448平方呎，2房間隔，議價後以468萬元未補價沽出，實呎10446元。原業主2018年10月以219.66萬元向房委會一手買入，持貨兩年多轉售，需付10%額外印花稅，涉及約46.8萬元，扣除辣招稅後仍獲利約201.54萬元或76%。

昇悅居今年開齋 2房947萬易手

另外，踏入2021年，多個大型私人屋苑「開齋」，其中西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，錄得今年首宗成交。

中原地產分行分區營業董事程智聰表示，昇悅居今年首宗成交，位於2座高層H室，實用面積515方呎，2房間隔，望海景，最初開價990萬元，現累減43.2萬元，以946.8萬成交，實呎18,384元，買家為同區客。原業主2008年3月335萬元買入單位，持貨近13年，帳面大幅獲利611.8萬元，單位升值逾1.8倍。

首置客835萬購全．城滙1房戶

荃灣全．城滙亦錄得今年首宗二手成交。美聯分行高級營業經理吳洪剛表示，全．城滙6座低層C室，實用面積469方呎，1房間隔，望內園景，外區首置客以835萬元承接，實呎17,804元。原業主2017年9月份以約648.5萬元購入單位，帳面獲利約186.5萬元或約29%。