富榮未補價實呎險守萬元 2年新低

【明報專訊】過去升幅驚人的市區居屋王，有業主趕於去年底前賣樓，以遠低於市價售出單位套現。土地註冊處顯示，旺角富榮花園10座極低層H室，實用面積592方呎，3房間隔，上月以595萬元易手，實呎10,051元，呎價屬屋苑2018年10月後新低，亦是期內首宗低於600萬元3房戶成交。原業主1998年以211.4萬元買入，持貨22年，帳面獲利383.6萬元或1.8倍。
屏欣苑額印貨不足3年沽仍賺八成
雖然有市區居屋以低價成交，但天水圍屏欣苑卻錄額印貨易手勁賺個案。中原地產副區域營業經理馬斯力表示，屏欣苑B座高層12室，實用面積448平方呎，2房間隔，議價後以468萬元未補價沽出，實呎10446元。原業主2018年10月以219.66萬元向房委會一手買入，持貨兩年多轉售，需付10%額外印花稅，涉及約46.8萬元，扣除辣招稅後仍獲利約201.54萬元或76%。
昇悅居今年開齋 2房947萬易手
另外，踏入2021年，多個大型私人屋苑「開齋」，其中西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，錄得今年首宗成交。
中原地產分行分區營業董事程智聰表示，昇悅居今年首宗成交，位於2座高層H室，實用面積515方呎，2房間隔，望海景，最初開價990萬元，現累減43.2萬元，以946.8萬成交，實呎18,384元，買家為同區客。原業主2008年3月335萬元買入單位，持貨近13年，帳面大幅獲利611.8萬元，單位升值逾1.8倍。
首置客835萬購全．城滙1房戶
荃灣全．城滙亦錄得今年首宗二手成交。美聯分行高級營業經理吳洪剛表示，全．城滙6座低層C室，實用面積469方呎，1房間隔，望內園景，外區首置客以835萬元承接，實呎17,804元。原業主2017年9月份以約648.5萬元購入單位，帳面獲利約186.5萬元或約29%。