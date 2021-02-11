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日出康城LP10批預售 最快本月開價

【明報專訊】除了長實（1113）密鑼緊鼓準備推售中半山21 BORRETT ROAD外，南豐、港鐵（0066）將軍澳日出康城LP10，亦獲批預售樓花同意書，籌備於農曆新年前開售。

另外，其他新盤則再加推餘貨單位，其中恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號，則加推新一批價單，周五推售12伙。

項目主打2房至4房間隔

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指，LP10已獲批預售，集團籌備於農曆新年前作首輪銷售。盧又指，項目主打2房至4房間隔，提供893個單位，而集團短期內開始軟銷LP10，有機會本月內開放示範單位及開價。同由南豐集團發展的日出康城LP6累售2,361伙，佔98.7％，套現196.5億元，項目尚餘31伙待售。LP6日前售出1座63樓A室，單位實用面積2,555方呎，並連584方呎平台，以5,314.4萬元成交，創日出康城次高，實呎20,800元。他又認為，藉着疫苗推出等利好因素下，預料今年樓價將有5至10％升幅。

上源新開放33號示範屋

此外，萬科香港旗下屯門掃管笏上源，繼早前開放的17號Premium House示範洋房，最新亦開放33號Executive House示範洋房，單位實用4,860方呎連763方呎天台及278方呎平台，擁前後花園，花園面積2,331方呎，並設配備造浪功能戶外私人泳池，及戶外燒烤爐等設備。

藝里坊‧2號周五賣12伙 折實695萬起

另方面，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，藝里坊‧2號至今累沽165伙，佔可發售單位86%，項目加推價單6號，包括1房至2房及1房平台特色戶，涉及28伙，折實實呎由26,830至32,054元不等，折實價694.56萬元起，8伙總值約2.35億元，折實總值則約2.25億元。

韓續指，個別單位售價輕微上調1至2%，周五發售其中12伙，包括1伙2房及11伙1房戶。最低售價為一房平台特色戶，實用面積229方呎，折實價694.56萬，實呎30,330元。

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