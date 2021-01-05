經濟

香港地產

話你知：傳統豪宅地段 政治機構集中地

【明報專訊】長實（1113）旗下豪宅新盤21 BORRENTT ROAD所在的中半山一帶，除屬本港傳統豪宅地段外，亦是不少政治機構集中地，其中港府早於2010年，即長實奪得波老道地王前半年，以象徵式地價1000元，撥出波老道一幅地皮作外交部駐港特派員公署興建官邸之用。

資料顯示，上述地皮面積約2.26萬方呎，當時政府指，把地皮批予外交部，以滿足外交部駐香港特別行政區特派員公署對額外地方的需要，增批地段上的新建築會提供額外地方，增批地段亦會作為公署特派員的新官邸，以取代位於公署辦事處大樓頂樓的宿舍，此舉可令特派員的官邸，更符合外交部駐外使節人員官邸的規模。

2010年地價1000元批地建外交部官邸

政府發言人當時亦指，批地文件中會施加適當的發展限制，發展項目的地積比率為不大於兩倍，而樓宇高度不超過主水平基準以上130米。換言之，發展項目屬低密度發展，為一幢只在地庫以上建四層高的建築物。不過，據屋宇署2011年8月公布的資料，物業共涉及七層，單計住宅部分，所涉樓面約9639方呎，另有約33,208方呎樓面，合共總樓面即約42,847方呎。事實上，中半山亦有不少歷史建築，如波老道10及12號，便是舊英軍醫院大樓，這座古舊的紅磚屋，早於1987年被古物諮詢委員會，確認為二級歷史建築物，並於2009年改列為一級歷史建築物，現為中英劇團等機構使用。

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