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21 BORRETT ROAD上載樓書 2075呎起 長實10年前買地 兩年半前批預售料短期推

【明報專訊】踏入2021年，新冠病毒本地確診數字有所回落，發展商隨即部署推盤。其中早在2018年9月已獲批預售的長實（1113）中半山波老道豪宅項目21 BORRETT ROAD，第1期昨日突擊上載樓書，發展商指，已接受買家預約到項目現場參觀，有望今季開售。

明報記者 林尚民

長實發言人表示，項目的售樓說明書已上載官方網站，並將開始接受有興趣買家預約到現場參觀，再決定推售詳情，整體而言，有望今年首季發售。市場消息指，發展商近日已分階段開放現樓予不同地產代理參觀，料短期推售。21 BORRETT ROAD所在之地皮，長實早於2011年6月在拍賣場上以116.5億元購入，較1997年小西灣地王（即現時藍灣半島）僅相差1.7億元，屈居當時第二高價的百億地王，每方呎樓面地價26,763元，即該項目地皮由購入至今，歷時近10年。

主打4至5房 最大面積3378呎連泳池

就長實昨日上載之樓書，21 BORRETT ROAD第一期共設115伙， 單位實用2075至3378方呎，主打4至5房間隔，其中最細單位為2樓2號室，實用2,075方呎，4房雙套間隔，另設206方呎露台，最大一伙則為23樓1號室，實用3378方呎，5房5套間隔，另有2131方呎天台及717方呎露台，並設私人泳池。

徐楓8380萬購愛都大廈 實呎2.9萬

事實上，近月中半山錄得不少二手豪宅成交，最矚目要數到長實執行董事趙國雄售出The Albany中層C室，實用1948方呎，上月初連一個車位以1.035億元售出，實呎53131元，創屋苑標準單位呎價新高，買家為深圳大族激光董事長高雲峰。趙國雄2017年初以9430萬元購入該單位，帳面獲利920萬元或近一成。當年趙國雄再以250萬元購入屋苑另一車位，合共作價9680萬元，早前有市場人士透露，該單位連兩個車位合共以約1.07億元售出，惟有關資料暫未在土地註冊處顯示。

另土地註冊處最新顯示，同區愛都大廈中層A室，上月連車位以8380萬元易手，單位實用2888方呎，實呎2.9萬元，買家為HSU FENG，與湯臣集團董事長徐楓同名，料為同一人。原業主則為「藤器大王」李聯益家族，早於1983年以309萬元購入，持貨37年帳面勁賺8071萬元，期內大幅升值26倍。至於區內呎價最貴單位，為阿里巴巴（9988）創始人之一麻長煒，去年3月以逾1.6億元購入的The Mayfair中層A室，實用2155方呎，實呎74,654元。

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