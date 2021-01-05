經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：樓市「專家」自然會話樓市升

【明報專訊】有老友睇到我昨日在《明報》講今年樓市的預測，話我拾人牙慧，在過年前有報章已經訪問了50名樓市專家，其中大多數話樓市今年會上升，只有4人話樓市下跌，我遲來的預測其實沒有意思。

老友有所不知，我也是地產界中人，大家睇法相似又有什麼問題？報章的訪問是有多少取巧，報章話訪問了50名專家，但沒有講是什麼專家。

如果那50名專家包括各個領域，而大家又認為樓市上升，樓市上升機會的確會大過下跌，但如果報章話這50名專家是樓市專家，他們的說話又未必可信了，所以，報章做樓市預測，應該搵各個領域的專家，而非樓市專家，是有反效果的。

賣樓方人士 預測有「難處」

老友話一百個唔明白，樓市專家講樓市反而不準確，我叫老友睇清楚那50名樓市專家，有地產商的售樓部主管，有物業代理、測量師，連獨立樓評人亦欠奉，而大家亦明白，他們是賣樓的，做物業中介的，又點可以話樓市下跌？就算明知會跌，都只會話樓市平穩發展，他們並不是不想講真話，非不為也，實不能也，一般市民都知道他們有為難之處，但當他們講真話，反而無人相信。

賣樓緊要過預測準確

所以，我認為那些專家應該預測今年樓市下跌，但結果上升，市民就會認為他們的預測太保守了，當明年他們預測樓市平穩，市民就會認為樓市即將上升而入市，多了人入市，樓市自然會上升，專家的預測又一次不準確。老實說，預測是否準確並不重要，最緊要是賣到樓。不過，這樣做有一個難關，老闆一定唔鍾意，賣樓的人講樓市下跌，是否食碗面反碗底，所以，樓市專家會繼續預測樓市上升，這是樓市的物業不變定律。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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