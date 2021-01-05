經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：新世界上巿時 董事粒粒天王巨星

【明報專訊】看王惠玲和莫健偉兩位香港大學博士寫的《鄭裕彤傳》，看到1972年新世界發展（0017）上市時的董事會成員名單：董事長是何善衡、副董事長兼常務董事是楊志雲和梁潤昌，鄭裕彤是總經理兼常務董事，排名第4，在他的名字之下有楊秉正、利國偉、冼為堅、鄭家純，至於非執行董事則有簡悅強、鄧肇堅、何添、沈弼、郭得勝、鄭裕培、胡俸枝，粒粒天王巨星，其中唯一比較陌生的是胡俸枝，是雙喜月金行的老闆，順德人，鄭裕彤的長期合作伙伴。

傳聞鄭家死守股票終成大股東

新世界發展在1970年創立，1972年股市最高時上市，我看經濟通，說鄭氏家族在當時持有57%，但市場一直流傳的說法，則是多名大孖沙夾份，上市後，絕大部分股東都趁高位把股票沽清，只有鄭氏家族死守股票，最終成為了大股東，笑到最後。

我不知那個說法才是真實，不過，看董事名單，似乎還是後一個講法，比較符合商界常理。然而，以上的董事名單，真的是可一不可再，只是因為當年要集資發展尖沙嘴藍煙囪貨倉碼頭，即是現在洲際酒店的那塊巨大地皮，華資實力不夠，才需要夾份集資，再過10年，到1980年代，華資實力雄厚，已用不着這樣合資了。（最後的一次大合資，應是在1987年，企圖夾份收購置地，後因股災而告吹。）

[周顯 投資二三事]

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