經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：新能源消費搶升 海爾智家可吸

【明報專訊】港股踏入2021年首個交易日，延續去年底強勢，新能源、金屬礦石、航運以至消費繼續領漲成為焦點。

恒指昨低開144點回升，其間回調於27,300點附近有承接，尾市最多升271點、高見27,502點，收報27,472點，升241點或0.89%；國指跌0.14%。恒生中型股、小型股指數分別升0.97%、2.02%，小型股升勢凌厲。大市成交1826億元，高於60天平均近三成，交投熾熱。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率63比37，升逾3%佔上升股份逾四成，跌逾3%佔逾兩成半；陽燭對陰燭為62比38，大市升勢不算全面，但買盤動力相當強勁，而下跌股份的沽壓較大，整體表現較波動。

內房及物管全線下跌

本報數據庫追蹤的30個行業，下跌不足兩成，比例較大市有近四成下跌為低，反映行業股份表現參差。內房及物管跌3.65%，並全線下跌，兩數據皆為行業中最差；其次的電訊跌不足1%，並有三成股份上升。至於上升行業，有三成的升幅超過2%，比表現最強的中型股指還要勁；環保及新能源的表現繼續亮麗，大漲逾6%；緊隨的金屬及礦石、航運物流亦升4%、5%。

新能源的龍源（0916）及金風（2208）、礦石的紫金（2899）、航運的海豐（1308）升約8%，全部破頂；除此之外，消費股也受到追捧，農夫山泉（9633）、海底撈（6862）、小米（1810）、華潤啤酒（0291）、安踏（2020）都創新高。上月底以介紹形式上市的內地家電龍頭海爾智家（6690）可以留意。

完成私有化海爾電器效率提升

海爾智家去年以換股加現金方式私有化海爾電器（前上市編號：1169），成功私有化後，海爾智家以H股整體上市；公司為全球大家電行業的領導者，2011至19年全球大家電零售量連續9年位列第一；2020年上半年中國收入佔約一半，其餘為北美洲、歐洲等海外市場，產品覆蓋冰箱、廚電、洗衣機等等。

券商中金認為海爾智家在高端品牌、全球品牌佈局正進入收成期；疫情促使公司擴大與競爭對手的差距；完成海爾電器私有化後，組織構架有望精簡，提升效率。中金予海爾智家跑贏行業評級，目標價36.82元，相當於2021年預測市盈率約25倍。

海爾智家昨天再創上市新高，其A股2020年3月以來拾級向上，現已逼近30.62元人民幣，一旦突破，預料將展新一輪升浪，並進一步推動H股表現。不過，H股短線升勢太急，宜候於30元附近吸納，並設低收28.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

業界料年初零售業仍不明朗 11月跌幅收窄至4% 協會指仍有一成商戶擬棄租結業
業界料年初零售業仍不明朗 11月跌幅收窄至4% 協會指仍有一成商戶擬棄租結業
日本吉野家：看好港市場 未來續擴張
日本吉野家：看好港市場 未來續擴張
羅兵咸料今年港股集資4600億破紀錄
羅兵咸料今年港股集資4600億破紀錄
京東物流滴滴出行傳來港上市
京東物流滴滴出行傳來港上市
富力傳押3項目換國資委貸款
富力傳押3項目換國資委貸款
12月現樓按揭宗數急彈53%
12月現樓按揭宗數急彈53%
港股紅盤高收 7藍籌新高 熱炒內需 北水淨買入9個月最多
港股紅盤高收 7藍籌新高 熱炒內需 北水淨買入9個月最多
花旗銀行：今年恒指目標30054點
花旗銀行：今年恒指目標30054點
中央收緊房貸 內銀內房逆市挫
中央收緊房貸 內銀內房逆市挫
「最佳藍籌」藥明 大股東再配股套79億
「最佳藍籌」藥明 大股東再配股套79億
鄭家純豐盛股權全轉杜惠愷 無披露作價 市值2.45億元
鄭家純豐盛股權全轉杜惠愷 無披露作價 市值2.45億元
利蘊蓮任恒生董事長 港銀女董事長首例
利蘊蓮任恒生董事長 港銀女董事長首例
挪用客戶360萬 建銀前職員終身「釘牌」
挪用客戶360萬 建銀前職員終身「釘牌」
美股創新高後倒跌 早段跌逾500點 Tesla股價仍漲半成
美股創新高後倒跌 早段跌逾500點 Tesla股價仍漲半成
星去年GDP 立國55年來最差
星去年GDP 立國55年來最差
英賭網Entain拒美高梅洽購
英賭網Entain拒美高梅洽購
張兆聰：電力設備回勇 冷吼東方電氣
張兆聰：電力設備回勇 冷吼東方電氣
何民傑：多媒體挑戰勢不可當
何民傑：多媒體挑戰勢不可當
李浩德：環球經濟復蘇 利好匯控今年表現
李浩德：環球經濟復蘇 利好匯控今年表現
金曹：誰能抗疫誰勝出
金曹：誰能抗疫誰勝出
薛偉傑：宏光MINIEV電動車 12月料成全球銷量王
薛偉傑：宏光MINIEV電動車 12月料成全球銷量王
技術取勝：香港電視橫行整固
技術取勝：香港電視橫行整固
缺席真人騷 馬雲失蹤了？
缺席真人騷 馬雲失蹤了？
國泰貨運逆市開新線
國泰貨運逆市開新線
周顯：新世界上巿時 董事粒粒天王巨星
周顯：新世界上巿時 董事粒粒天王巨星
湯文亮：樓市「專家」自然會話樓市升
湯文亮：樓市「專家」自然會話樓市升
21 BORRETT ROAD上載樓書 2075呎起 長實10年前買地 兩年半前批預售料短期推
21 BORRETT ROAD上載樓書 2075呎起 長實10年前買地 兩年半前批預售料短期推
話你知：傳統豪宅地段 政治機構集中地
話你知：傳統豪宅地段 政治機構集中地
日出康城LP10批預售 最快本月開價
日出康城LP10批預售 最快本月開價
富榮未補價實呎險守萬元 2年新低
富榮未補價實呎險守萬元 2年新低
元旦3天長假 東涌連錄20宗成交
元旦3天長假 東涌連錄20宗成交
深水埗150呎地舖550萬沽 半年炒貴兩成
深水埗150呎地舖550萬沽 半年炒貴兩成