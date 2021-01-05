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張兆聰：電力設備回勇 冷吼東方電氣

【明報專訊】恒指升241點，收報27,472點，成交金額1826億元。新一年首個交易日便牛氣冲天，恒生綜合指數超過100隻股份升幅逾3％，但國指在中資金融股弱勢拖累下仍要走低。當前市場結構分化，上升的不斷上升，弱勢的就全無動力，選股宜跟隨強勢主線。中國多地出現限電停電，電力設備股回勇，東方電氣（1072）可冷吼。

中港股市強勢向上，上證指突破3500點大關，創2018年1月以來新高，深證指在2020年最後一個交易日創新高後，昨日進一步攀升2.5％。人民幣匯價亦極度強勢，一口氣突破6.45關口，市場估計，以中國出口勢頭之強勁，人民幣升至6算水平只屬時間問題。

港股出現大量強勢股，基本上有3條主線，分別是電動車及相關股份、新能源以及內需股。電動車是一個較闊的投資主題，電動車製造商比亞迪（1211）、長汽（2333）及吉利（0175）是港股上市的車廠龍頭；相關的金屬原料股包括贛鋒鋰業（1772）、洛鉬（3993）、銅股如紫金（2899）、五礦（1208）等；零部件供應商如福耀玻璃（3606）、敏實（0425）、五菱（0305）等。

人民幣升至6算只屬時間問題

新能源包括光伏產業鏈，如內地的隆基、港股上市的保利協鑫（3800）、光伏玻璃雙雄信義光能（0968）及福萊特（6865）。內需股包括乳業的蒙牛（2319）、現代牧業（1117）等、內地一眾白酒股、啤酒股華潤啤酒（0291）、體育用品股安踏（2020）、李寧（2331）、滔搏（6110）、申洲（2313）等、手機及電腦設備如小米（1810）、舜宇（2382）、聯想（0992）、餐飲股海底撈（6862）、九毛九（9922）、呷哺呷哺（0520）、家電股美的、海爾智家（6690）、家具股敏華（1999）等等。

當然，市場還是有其他強勢的主題，例如近期SaaS就強勢爆發，此前金蝶（0268）發力屢創新高，昨日則見微盟（2013）、有贊（8030）、明源雲（0909）及金軟（3888）齊齊飈升10％。但資金大致上離不開三大核心主題。這不是說這些股份不會跌，但他們都是回調時資金趁低吸納的對象，走勢亦能愈來愈高。以這幾條主線作為核心持倉，再跟進新的炒作主題，會是可取的策略。

電動車新能源內需股 投資三大主線

至於恒指及國指，雖然突破27,000點後，昨日進一步上升，但中資金融股表現差勁，大型科技股也受到阿里（9988）被中央「追殺」的陰霾影響，投資者多拒絕高追，昨日撐市的其實是友邦（1299）、港交所（0388）和小米，筆者認為短線高位整固機會較大。部分資金寧願買上述主題的落後股，如新能源便炒作大唐新能源（1798）、陽光能源（0757）等。另一可冷吼的是電力設備股。一方面，全國多地停電限電，電廠有必要加大投資應付需求，而電力設備股其實也在逐步轉型，東方電氣2020年上半年訂單之中，有20％來自風電、氫能等新能源領域，當資金開始轉炒落後時也會受惠。

[張兆聰 還看今朝]

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