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2021年1月5日星期二
技術取勝
投資策略
業界料年初零售業仍不明朗 11月跌幅收窄至4% 協會指仍有一成商戶擬棄租結業
日本吉野家：看好港市場 未來續擴張
羅兵咸料今年港股集資4600億破紀錄
京東物流滴滴出行傳來港上市
富力傳押3項目換國資委貸款
12月現樓按揭宗數急彈53%
港股紅盤高收 7藍籌新高 熱炒內需 北水淨買入9個月最多
花旗銀行：今年恒指目標30054點
中央收緊房貸 內銀內房逆市挫
「最佳藍籌」藥明 大股東再配股套79億
鄭家純豐盛股權全轉杜惠愷 無披露作價 市值2.45億元
利蘊蓮任恒生董事長 港銀女董事長首例
挪用客戶360萬 建銀前職員終身「釘牌」
美股創新高後倒跌 早段跌逾500點 Tesla股價仍漲半成
星去年GDP 立國55年來最差
英賭網Entain拒美高梅洽購
張兆聰：電力設備回勇 冷吼東方電氣
何民傑：多媒體挑戰勢不可當
李浩德：環球經濟復蘇 利好匯控今年表現
金曹：誰能抗疫誰勝出
薛偉傑：宏光MINIEV電動車 12月料成全球銷量王
技術取勝：香港電視橫行整固
缺席真人騷 馬雲失蹤了？
國泰貨運逆市開新線
劉思明：新能源消費搶升 海爾智家可吸
周顯：新世界上巿時 董事粒粒天王巨星
湯文亮：樓市「專家」自然會話樓市升
21 BORRETT ROAD上載樓書 2075呎起 長實10年前買地 兩年半前批預售料短期推
話你知：傳統豪宅地段 政治機構集中地
日出康城LP10批預售 最快本月開價
富榮未補價實呎險守萬元 2年新低
元旦3天長假 東涌連錄20宗成交
深水埗150呎地舖550萬沽 半年炒貴兩成
技術取勝：香港電視橫行整固
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【明報專訊】中信建投証券挑戰11.4元（圖）
中國有贊2.5元料有承接（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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