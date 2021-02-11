薛偉傑：宏光MINIEV電動車 12月料成全球銷量王

由於Tesla的風頭太盛，很多傳媒都忽略了其他汽車品牌。其實，內地的微型電動汽車板塊近日亦出現兩個重磅消息。先說一個星期一才曝光的數據，據內地媒體報道，有內地電動「國民神車」、「人民的代步車」美譽的上汽通用五菱的「宏光MINIEV」，去年全年的銷量高達127,651輛！

但「宏光MINIEV」去年其實只賣了5個多月。若127,651輛這個全年銷量準確無誤，減去之前幾個月的銷量，「宏光MINIEV」去年12月份的銷量高達50,281輛，再次創下新高，成為當之無愧的「中國新能源車人氣王」（內地術語）。

上月或賣逾5萬輛 超Model 3

根據研究機構EV Sales Blog的數據，去年10月份，Tesla Model 3在全球賣出22,755輛，蟬聯單月份全球銷量最高的電動車型號；而「宏光MINIEV」的20,631輛銷量已經是全球第二，只相差2124輛。

以「宏光MINIEV」去年12月份的銷量50,281輛來說，筆者有理由相信，它很可能已取代Tesla Model 3，成為該月份全球銷量最高的電動車型號。

曾經有人懷疑，「宏光MINIEV」的三個版本的售價分別只是2.88萬元、3.28萬元、3.88萬元，又沒有政府補貼（因其續航力只有120或170公里，達不到至少300公里的要求），會否賣一部蝕一部？

有內地媒體根據「宏光MINIEV」的主要配件的供貨價來計算，估計其每輛生產成本可以控制在大約2.3萬元，利潤確實不高，但應該可以賺錢。

利潤雖不高 賺錢不成問題

此外，還有其他直接間接的好處，例如強大的宣傳效果、品牌效應和形象、公司市值，日後再推出新型號時的優勢，以及有機會打開外國市場，令銷量進一步上升等等。

而且，內地政府對於汽車生產企業實行雙積分制，車企每生產一輛燃油車，都會有負積分；而每生產一輛新能源車，則可獲正積分。

有媒體分析稱，五菱在2019年的燃油車產量大約是其新能源車產量的21倍，因而達到83,000多負積分，導致五菱在2019年被罰款逾億元之多。

但隨着「宏光MINIEV」在去年下半年開始熱賣，該公司的負積分壓力大減，估計已在去年底輕鬆完成最基礎的積分要求。

根據內地現行的政策，五菱每生產一輛「宏光MINIEV」，最多可獲0.87正積分，這不但毋須罰款，若將這個正積分賣給其他汽車品牌，還可以帶來超過1000元的額外收入。所以，綜合來說，這種廉價電動車確實是有利可圖的生意。

正因此，這個以往有些人看不起的板塊，近年令人刮目相看。去年底，長安新能源就在網上宣布，它的新款電動車「奔奔E-Star」國民版在12月30日開啟預售，售價由2.98萬元（限量）起。這就是筆者所說的另一重要消息。

據長安新能源透露，預售開始不到17小時，訂購量已超過2000部；不到兩日，訂購量已超過4000部。

奔奔E-Star出台搶市場

從這次預售來看，不管是在產品命名還是定價方面，「奔奔E-Star」國民版瞄準的，都是目前銷量火爆的「宏光MINIEV」以及它所代表的廉價電動車市場。但從尺寸和性能來說，卻是有意彌補後者的缺點。

因為「奔奔E-Star」國民版雖然也屬於（長度短過4米的）微型電動汽車，但其長闊高分別達到3.77米、1.65米和1.57米。這比起長2.917米、闊1.493米、高1.621米的「宏光MINIEV」明顯較為寬敞。

因此，「宏光MINIEV」只是2門4座位，後排座位和車尾廂其實是「共享空間」；而「奔奔E-Star」國民版卻是5門5座位，成年人出入後排座位方便得多，還擁有真正的車尾廂。

不過，長安新能源對於「奔奔E-Star」國民版的部分參數、限量優惠的數目以及正式售價語焉不詳，這方面遠不如五菱「宏光MINIEV」般高透明度。

根據內地媒體的普遍說法，以2.98萬元限量發售的「奔奔E-Star」國民版是低配版，續航力為150公里，沒有快充，也可能沒有冷氣（只有暖氣），限量發售的數目不詳。

但「奔奔E-Star」國民版應該有中高配版，續航力為301公里，有齊冷暖氣以及前排的安全氣囊，還可選擇增加快充功能，但售價暫時不是十分肯定。日後筆者再跟進這款電動車的詳細規格和銷售情况。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]