經濟
金曹 期權制勝

投資策略

金曹：誰能抗疫誰勝出

【明報專訊】日本東京及三個縣將要求居民不要在晚8點之後外出。由於全日本最旺的東京加強了限制社交措施，新一年開盤日經指數期貨跌幅驚人，港股開市前一小時由27,620大跌到27,040點，恒指新一年開市也被推低到27,087點，跌144點低於上年收市27,231點，無法開出紅盤。不過由於新冠疫苗已經開始量產，投資者反而認為嚴格的限制社交措施反而有利盡快走出困境，日經很快低位反彈300點，而恒指倒升250點或0.9%，挑戰27,500點水平。上證指數也成功收3502點，升0.86%。真是誰能抗疫誰勝出。

候任美國拜登政府的四大施政重點是新冠疫情、經濟復蘇、種族平等和氣候變化。並沒有提到中國，這對修補美中關係、及盡快叫停貿易戰有利。當然，美國仍會針對個別高科技中資公司，很難期望回到2018年之前的狀况，但只要不出現對大型金融機構的制裁或軍事衝突，中港股市仍可看高一線。

拜登施政重點無提中國 利中港股

1月期指在27,100至27,240點見密集成交反彈，活躍期權Call由27,600至28,000點、拉高到27,600至28,400點。

過去10年的1月7升3跌，1月歷史數據顯示升幅平均可達1300點，由於12月長時間在26,200至26,800點阻力區橫行，成功突破向上1300點的話，1月目標可看27,500至 28,100點。未見28,100點不宜睇得太淡。新年第一日，資金流向GX中國電動車ETF（2845）升10%，GX潔淨能源ETF（2809）升7%及GX中國消費ETF（2806）升5%。出現所謂1月效應，即看好2021年的股份，在1月就開始拉升上目標價位。保險股也大概與恒指同步。

新一年數字人民幣（DCEP）在深圳開始以派紅包方法測試，1月4日2000萬元人民幣的「紅包」經隨機抽籤方法成功發放給10萬經區塊鏈技術認證的用戶，每個紅包200元。

人民幣強勢 助港股A股保持升勢

央行大力推動數字人民幣，也可以減少接觸現鈔，也對抗疫有幫助，但背後原因主要是數字人民幣降低了人民幣現金交易及流通的成本，增加了以人民幣支付網上消費的便捷性；從監管的角度來看，數字人民幣有利打擊金融犯罪活動、例如反洗黑錢、反恐。將來如境外公司或個人也接受數字人民幣作支付，則可完全繞過外國金融機業直接結算，有利於人民幣國際化，增強金融競爭力。美元兌人民幣跌6.45，美匯指數跌到89.6，啟示新一年美元繼續偏弱，強人民幣有助港股A股保持上升趨勢。特別是消費股及有政策支持的新能源股。今次升浪由10月結算24,501點起步，可望持續到農曆新年。

[金曹 期權制勝]

上 / 下一篇新聞

業界料年初零售業仍不明朗 11月跌幅收窄至4% 協會指仍有一成商戶擬棄租結業
業界料年初零售業仍不明朗 11月跌幅收窄至4% 協會指仍有一成商戶擬棄租結業
日本吉野家：看好港市場 未來續擴張
日本吉野家：看好港市場 未來續擴張
羅兵咸料今年港股集資4600億破紀錄
羅兵咸料今年港股集資4600億破紀錄
京東物流滴滴出行傳來港上市
京東物流滴滴出行傳來港上市
富力傳押3項目換國資委貸款
富力傳押3項目換國資委貸款
12月現樓按揭宗數急彈53%
12月現樓按揭宗數急彈53%
港股紅盤高收 7藍籌新高 熱炒內需 北水淨買入9個月最多
港股紅盤高收 7藍籌新高 熱炒內需 北水淨買入9個月最多
花旗銀行：今年恒指目標30054點
花旗銀行：今年恒指目標30054點
中央收緊房貸 內銀內房逆市挫
中央收緊房貸 內銀內房逆市挫
「最佳藍籌」藥明 大股東再配股套79億
「最佳藍籌」藥明 大股東再配股套79億
鄭家純豐盛股權全轉杜惠愷 無披露作價 市值2.45億元
鄭家純豐盛股權全轉杜惠愷 無披露作價 市值2.45億元
利蘊蓮任恒生董事長 港銀女董事長首例
利蘊蓮任恒生董事長 港銀女董事長首例
挪用客戶360萬 建銀前職員終身「釘牌」
挪用客戶360萬 建銀前職員終身「釘牌」
美股創新高後倒跌 早段跌逾500點 Tesla股價仍漲半成
美股創新高後倒跌 早段跌逾500點 Tesla股價仍漲半成
星去年GDP 立國55年來最差
星去年GDP 立國55年來最差
英賭網Entain拒美高梅洽購
英賭網Entain拒美高梅洽購
張兆聰：電力設備回勇 冷吼東方電氣
張兆聰：電力設備回勇 冷吼東方電氣
何民傑：多媒體挑戰勢不可當
何民傑：多媒體挑戰勢不可當
李浩德：環球經濟復蘇 利好匯控今年表現
李浩德：環球經濟復蘇 利好匯控今年表現
薛偉傑：宏光MINIEV電動車 12月料成全球銷量王
薛偉傑：宏光MINIEV電動車 12月料成全球銷量王
技術取勝：香港電視橫行整固
技術取勝：香港電視橫行整固
缺席真人騷 馬雲失蹤了？
缺席真人騷 馬雲失蹤了？
國泰貨運逆市開新線
國泰貨運逆市開新線
劉思明：新能源消費搶升 海爾智家可吸
劉思明：新能源消費搶升 海爾智家可吸
周顯：新世界上巿時 董事粒粒天王巨星
周顯：新世界上巿時 董事粒粒天王巨星
湯文亮：樓市「專家」自然會話樓市升
湯文亮：樓市「專家」自然會話樓市升
21 BORRETT ROAD上載樓書 2075呎起 長實10年前買地 兩年半前批預售料短期推
21 BORRETT ROAD上載樓書 2075呎起 長實10年前買地 兩年半前批預售料短期推
話你知：傳統豪宅地段 政治機構集中地
話你知：傳統豪宅地段 政治機構集中地
日出康城LP10批預售 最快本月開價
日出康城LP10批預售 最快本月開價
富榮未補價實呎險守萬元 2年新低
富榮未補價實呎險守萬元 2年新低
元旦3天長假 東涌連錄20宗成交
元旦3天長假 東涌連錄20宗成交
深水埗150呎地舖550萬沽 半年炒貴兩成
深水埗150呎地舖550萬沽 半年炒貴兩成