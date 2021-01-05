金曹：誰能抗疫誰勝出

候任美國拜登政府的四大施政重點是新冠疫情、經濟復蘇、種族平等和氣候變化。並沒有提到中國，這對修補美中關係、及盡快叫停貿易戰有利。當然，美國仍會針對個別高科技中資公司，很難期望回到2018年之前的狀况，但只要不出現對大型金融機構的制裁或軍事衝突，中港股市仍可看高一線。

拜登施政重點無提中國 利中港股

1月期指在27,100至27,240點見密集成交反彈，活躍期權Call由27,600至28,000點、拉高到27,600至28,400點。

過去10年的1月7升3跌，1月歷史數據顯示升幅平均可達1300點，由於12月長時間在26,200至26,800點阻力區橫行，成功突破向上1300點的話，1月目標可看27,500至 28,100點。未見28,100點不宜睇得太淡。新年第一日，資金流向GX中國電動車ETF（2845）升10%，GX潔淨能源ETF（2809）升7%及GX中國消費ETF（2806）升5%。出現所謂1月效應，即看好2021年的股份，在1月就開始拉升上目標價位。保險股也大概與恒指同步。

新一年數字人民幣（DCEP）在深圳開始以派紅包方法測試，1月4日2000萬元人民幣的「紅包」經隨機抽籤方法成功發放給10萬經區塊鏈技術認證的用戶，每個紅包200元。

人民幣強勢 助港股A股保持升勢

央行大力推動數字人民幣，也可以減少接觸現鈔，也對抗疫有幫助，但背後原因主要是數字人民幣降低了人民幣現金交易及流通的成本，增加了以人民幣支付網上消費的便捷性；從監管的角度來看，數字人民幣有利打擊金融犯罪活動、例如反洗黑錢、反恐。將來如境外公司或個人也接受數字人民幣作支付，則可完全繞過外國金融機業直接結算，有利於人民幣國際化，增強金融競爭力。美元兌人民幣跌6.45，美匯指數跌到89.6，啟示新一年美元繼續偏弱，強人民幣有助港股A股保持上升趨勢。特別是消費股及有政策支持的新能源股。今次升浪由10月結算24,501點起步，可望持續到農曆新年。

[金曹 期權制勝]