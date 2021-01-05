李浩德：環球經濟復蘇 利好匯控今年表現

匯控近期因為新冠疫情的影響，表現可說是非常慘淡。美國聯儲局於前年開始重新降息「放水」，新冠疫情的突襲使該局不得不在2020年3月時緊急兩度降息救市，如扣除通脹率，美債收益率基本上是負數。大量「放水」令金融體系不再可能出現資金流短缺的情况，資金順勢流入股票、商品期貨及虛擬貨幣等高風險資產，變相對長期息率有不小壓力，收益率曲線變扁平，不利銀行的息差收入，相信不少基金年中因此沽空了匯控。

全球經濟衰退導致市民收入減少，存款也因此下降，令銀行出現雙重打擊。企業持續經營的可能性也同時下降，令銀行放貸的意欲減少，因此聯儲局在疫情期間除了減息外，還直接入市購買債券ETF、企業債、垃圾債，甚至直接借錢給企業。其實美國自金融海嘯至2018年的量化寬鬆令聯儲局的資產負債表由1萬多億美元膨脹至4萬多億美元，但2020年僅第二季已把資產負債表增長至7萬多億美元，可見這次3萬多億美元的「放水」威力可媲美近10年的量化寬鬆操作。

商品期貨持續漲 反映經濟正復蘇

此外，生意減少令呆壞帳（Bad Debts）風險出現的機會率上升，銀行被迫無奈地增加相對應的撥備，變相影響公司盈利及派息能力。去年歐洲及美國等央行監管機構亦因這原因都暫停了各大銀行的派息及回購選項，令銀行股陷入嚴寒的冬天，匯控9月下旬一度跌穿「海嘯價」（28元）。

不過，筆者認為匯控最艱難的日子已經過去了。隨着聯儲局持續「放水」及美國政府一系列的紓困措施，全球經濟復蘇的現象於去年下半年陸續浮現。市場現時對未來十年通脹的預期已逐漸提升至2.2% 左右，符合美國聯儲局主席鮑威爾去年對通脹預期的言論。近月大豆、棕櫚油及銅等商品期貨價格都持續上漲，成本上升令消費必需品行業被迫加價，側面反映實體經濟正在復蘇。名義利率(Nominal Interest Rate）變相因通脹的緣故而上升，長期債券利率將同時反映升勢，銀行的息差收入或可因此而回升。

總括而言，經濟復蘇將利好銀行息差收入反彈，呆壞帳的出現機會亦會減少，對應的撥備將會下降，銀行的盈利及派息能力未來會有提升的空間。同時，歐洲央行去年12月已批准銀行今年重新派息，相信對匯控來說是個利好的催化劑。另外，在技術層面上，筆者估計有部分基金去年沽空的舊經濟股，如金融、汽車及消費等板塊，將因經濟復蘇而繼續出現挾淡倉的現象，利好匯控等股票。銀行是百業之母，C基金去年已部署了捕捉匯控反彈的升浪，現時仍是十大持股之一，筆者相信這間銀行穩定的業務將於今年繼續修復，認為股價仍有重估的空間。

（C基金現時持有匯豐控股的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]