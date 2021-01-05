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何民傑：多媒體挑戰勢不可當

【明報專訊】病毒會突變，人類傳播資訊的方法也會演變。當人類發明電視機的時候，有人就預計收音機會從此消失，但到了今日互聯網的時代，收音機不但沒有消失，反而仍然是一項主要的信息傳播工具。筆者去年開始在新城電台擔任主持，最近開了新的節目名叫「主播會客室」，逢星期日早上11點，訪問在不同媒體擔任過主播的朋友。節目第一集訪問了前亞視主播洪綺敏，第二集將會訪問王春媚，內容主要是探討不同的主播生涯和有趣事情。

洪綺敏表示，曾經負責追訪國家領導人胡錦濤。為了成功採訪，電視台就要派出幾隊不同的採訪隊伍，掌握國家領導人參加國際會議的路線，爭取到數分鐘的訪問機會。可以想像這種高成本的傳媒製作在互聯網和社交媒體挑戰下，已愈來愈難爭取到利潤和觀眾。

控制成本較傳統媒體具優勢

筆者也有參與一些社交媒體KOL的製作，可以總結幾點關鍵：第一，傳統媒體與電視台和收音機是大眾廣播，面向的是全體市民，所以在取材、製作和廣告收入考慮上都有掣肘。但社交媒體，例如facebook和YouTube的KOL就可以針對特定群組製作節目。第二，資訊科技應用的成本愈來愈低，較為粗疏的KOL製作可以由一部手機完成。無論是拍攝還是軟件後期製作，都可以在彈指間完成。相對於傳統媒體需要大量專業人員製作和編輯這一點，在控制成本方面肯定是多媒體優勝。第三，由於多媒體的對象大部分是不會付費，所以他們的期望也不高，就算製作稍為粗糙，甚至乎內容不是每一篇都擁有很高的質素，支持者都會繼續觀看。傳統媒體當然不會即時因為多媒體而被淘汰，但如果因循守舊，面對多媒體在根本上作出挑戰，加上不能夠吸引新世代繼續收看傳統媒體，傳統媒體將會面對史無前例的挑戰。

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[何民傑 錢本善]

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