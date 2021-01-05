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英賭網Entain拒美高梅洽購

【明報專訊】賭業押注網上博彩業務的前景。美國賭業巨頭美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）尋求收購英國網上博彩品牌Ladbrokes的母公司Entain，但被對方拒絕。Entain證實，收到美高梅上調後價值80.9億鎊（約857億港元）的收購要約，但認為開價仍嚴重低估了公司的價值及前景。消息人士稱，美高梅的收購建議，獲其最大股東——媒體公司IAC 的支持。據悉，美高梅去年曾提出價值約100億美元（約780億港元）的全現金收購方案，但被Entain認為出手太低。若兩家公司合併，將成為罕有的線上、線下賭業巨頭。美高梅股價早段跌4.5%至30美元。Entain股價午夜前升28%至14.55鎊（約153港元）。

Entain表示，美高梅最新開價以0.6股美高梅股票，換取1股Entain股票。按美高梅國際酒店集團上周四的31.51美元收市價計算，相當於每股Entain股票價值13.83鎊（約146港元）。美高梅表示，換股方案可改以部分現金取代。Entain則要求美高梅就兩家公司合併的前景，提供更多信息。

疫情下環球賭業轉趨線上

美高梅在疫情期間承受巨大壓力，其在賭城拉斯維加斯最賺錢的賭場和酒店，過去一年大部分時間都暫停營業，或僅有限開放。與此同時，網上博彩市場卻在蓬勃發展，促使賭場經營者爭取透過收購和建立伙伴關係，加快網上博彩業務的發展。

美高梅迄今只有一小部分收入來自網上博彩，但隨着防疫社交限制持續，網上博彩的趨勢預計仍會持續。Entain是英國最大的網上博彩公司之一，此前以50億美元的代價，在2018年收購了Ladbrokes。

（綜合報道）

[國際金融]

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