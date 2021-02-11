星去年GDP 立國55年來最差

【明報專訊】新冠疫情令新加坡經濟受創。該國貿工部初步預估，2020年GDP收縮5.8%，雖勝於政府原預期的6%至6.5%萎縮，卻是該國自2001年以來首次年度經濟收縮，經濟表現亦是自1965年立國以來最差的一年。全年每季經濟均按年收縮，不過2020年第四季GDP初值按年收縮3.8%，較第三季的5.6%跌幅收窄。數據顯示，當地經濟正逐步復蘇。經季節調整後，第四季GDP按季增長2.1%，較經濟師的預期高出0.8個百分點。
料收縮5.8% 第4季跌幅收窄
新加坡近期的經濟復蘇主要由製造業帶動。受惠於電子、生物醫學設備、精密工程等產出增長，抵消了運輸設備及一般製造產業的產出下滑，新加坡第四季的製造業產出按年增長9.5%，全年增長7.1%。大華銀行（UOB）表示，儘管新加坡在2020年經濟收縮，但經濟自去年第二季的低谷持續反彈。2020年11月製造業表現尤其亮麗，其產出按年增長17.9％，勝於市場預期的14.1％，預料製造業未來仍是支持新加坡經濟發展的支柱。服務行業方面，只有信息和通訊、金融和保險、專業服務行業在第四季恢復輕微增長。批發及零售貿易、運輸及倉儲行業在第四季按年萎縮11%，與第三季的11.9%萎縮差距不大。住宿、餐飲、房地產等其他服務業，按年萎縮9.9%，較第三季的13.5%萎縮有所改善。