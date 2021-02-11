星去年GDP 立國55年來最差

料收縮5.8% 第4季跌幅收窄

新加坡近期的經濟復蘇主要由製造業帶動。受惠於電子、生物醫學設備、精密工程等產出增長，抵消了運輸設備及一般製造產業的產出下滑，新加坡第四季的製造業產出按年增長9.5%，全年增長7.1%。大華銀行（UOB）表示，儘管新加坡在2020年經濟收縮，但經濟自去年第二季的低谷持續反彈。2020年11月製造業表現尤其亮麗，其產出按年增長17.9％，勝於市場預期的14.1％，預料製造業未來仍是支持新加坡經濟發展的支柱。服務行業方面，只有信息和通訊、金融和保險、專業服務行業在第四季恢復輕微增長。批發及零售貿易、運輸及倉儲行業在第四季按年萎縮11%，與第三季的11.9%萎縮差距不大。住宿、餐飲、房地產等其他服務業，按年萎縮9.9%，較第三季的13.5%萎縮有所改善。

（綜合報道）

[國際金融]