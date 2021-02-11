美股創新高後倒跌 早段跌逾500點 Tesla股價仍漲半成

美匯指數去年跌近7％後，在2021年首個交易日繼續疲軟，低見89.41，是2018年中以來低位。中美息差擴大，外資加碼人民幣資產。離岸人民幣昨突破6.45關口，創2018年中以來高位。歐元兌美元昨漲0.6％，高見1.23，逼近2018年高位。隨着日本疫情惡化，該國政府可能宣布東京進入緊急狀態。避險資產日圓上漲0.4％，每美元兌102.87日圓。美元疲軟之際，金價乘勢反撲。現貨金午夜前升逾40美元，每盎司價格升穿1940美元，創兩個月高位。

金價升穿1940美元 兩月新高

瑞士寶盛（Julius Baer）分析師門克（Carsten Menke）稱，金價逆轉跌勢，主要反映美元疲軟，使黃金對於其他貨幣的持有者相對便宜。部分投資者及交易員重返市場，擴大了金價的升勢。此外，投資者關注周二美國喬治亞州兩個參議院席位的選舉，而這將決定參院的控制權誰屬。德國商業銀行的分析認為，民主黨贏得這兩個席位的機會增加，令參眾兩院可能均落入民主黨手上，使候任總統拜登能更容易推出擴張財政政策，進而刺激通脹，而黃金被視為對冲通脹的重要工具。

比特幣單日急挫最多17%

不過被部分投資者視為有避險作用的比特幣，周日升穿3.4萬美元創新高後，昨曾一度跌至2.8萬美元，跌幅達17%，是去年3月以來最大單日跌幅。根據Coindesk數據，比特幣午夜前價格在3.2萬美元以下徘徊。交易員稱，比特幣的波動，可能源於一些平倉活動，突顯加密貨幣的高槓桿期貨市場的動盪。市場人士表示，比特幣無可避免是波動極大的資產，周一的跌幅並不罕見。

2020年全球航空客流萎縮67%

航空業數據分析機構Cirium發表報告，指受疫情影響，2020年全球航空業客流量按年萎縮67%，抵消了過去21年的全球客運增長，客流量倒退至1999年水平。全球超過40家航空公司在疫情下完全停運或暫停營運，預計2021年會有更多航空公司倒閉。

為防疫情蔓延，環球廣泛地區的航空交通受限。根據Cirium的數據，2020年，全球航空業只有2.9萬億的乘客收入公里數（revenue passenger kilometre，RPK，用以衡量航空公司流量的指標），而2019年為8.7萬億RPK，按年大跌67%。

由2020年1月1日至12月20日，航空公司經營了1680萬次航班，較2019年同期的3320萬航班顯著下降。整體來說，國際航班與2019年相比下降68％，內陸航班下降40％。

（綜合報道）

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