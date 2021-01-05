鄭家純豐盛股權全轉杜惠愷 無披露作價 市值2.45億元

明報記者 陳偉燊

根據招股書及年報資料，豐盛服務目前由控股公司豐盛創建持有約84.71%股權，其中上市時杜惠愷持有豐盛創建63%，鄭家純及集團另一老臣子黃國堅則分別持有18%及7%股權。鄭家純早於去年10月15日，申報將持有的豐盛創建9000萬股，即相當於持股18%，轉讓予一家私人公司Power Victory Global，並於10月20日再將股權轉手，但是當時沒有申報誰人購入。

杜惠愷持股增至88%

不過，根據杜惠愷上周四（12月31日）提交的申報顯示，他於去年10月20日同時接手原由鄭家純及黃國堅持有的豐盛創建股權，他個人在豐盛服務母公司豐盛創建的持股水平，由原先的63%，提高至88%。其中杜、鄭兩人作出的股權申報，均無顯示股權轉讓的交易作價。

以豐盛服務昨日收市價3.58元計算，豐盛創建約18%股權，市值相當於約2.45億元。至於黃國堅讓出的7%豐盛創建股權，市值則約9682萬元。

翻查資料，於2010年6月，杜惠愷與黃國堅透過旗下豐盛創建，以8.885億元向新創建收購多項服務部門生意。至2015年，豐盛創建將旗下業務重組成豐盛服務上市前夕，杜惠愷於同年6月以1.8億元將豐盛創建18%權益售予鄭家純，意味今次是他事隔5年購回該批股份。

近年豐盛服務業務一直進行重組，杜惠愷等股東從上市公司套回不少現金，其中包括豐盛創建自2018年起，向豐盛服務注入洗衣及物業管理等業務，套現約10.66億元，以及在過去數年從豐盛服務收取3.92億元股息。目前豐盛創建仍保留保險顧問、園藝及保安等小量業務。