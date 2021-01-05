經濟

鄭家純豐盛股權全轉杜惠愷 無披露作價 市值2.45億元

【明報專訊】新世界發展（0017）已故創辦人鄭裕彤的女婿、現任新世界主席「純官」鄭家純妹夫杜惠愷，曾為家族重臣，但近年似有逐漸自立門戶之迹象。除近年逐步減持手頭上的新世界股份外，一直由純官任主席、杜惠愷個人旗下的豐盛服務集團（0331），近日股權出現變動，據杜惠愷申報，去年10月「純官」已將所持豐盛母公司約18%股權轉讓予杜惠愷，交易無披露作價。按豐盛服務昨日收市價計，該批股份市值約2.45億元。

明報記者 陳偉燊

根據招股書及年報資料，豐盛服務目前由控股公司豐盛創建持有約84.71%股權，其中上市時杜惠愷持有豐盛創建63%，鄭家純及集團另一老臣子黃國堅則分別持有18%及7%股權。鄭家純早於去年10月15日，申報將持有的豐盛創建9000萬股，即相當於持股18%，轉讓予一家私人公司Power Victory Global，並於10月20日再將股權轉手，但是當時沒有申報誰人購入。

杜惠愷持股增至88%

不過，根據杜惠愷上周四（12月31日）提交的申報顯示，他於去年10月20日同時接手原由鄭家純及黃國堅持有的豐盛創建股權，他個人在豐盛服務母公司豐盛創建的持股水平，由原先的63%，提高至88%。其中杜、鄭兩人作出的股權申報，均無顯示股權轉讓的交易作價。

以豐盛服務昨日收市價3.58元計算，豐盛創建約18%股權，市值相當於約2.45億元。至於黃國堅讓出的7%豐盛創建股權，市值則約9682萬元。

翻查資料，於2010年6月，杜惠愷與黃國堅透過旗下豐盛創建，以8.885億元向新創建收購多項服務部門生意。至2015年，豐盛創建將旗下業務重組成豐盛服務上市前夕，杜惠愷於同年6月以1.8億元將豐盛創建18%權益售予鄭家純，意味今次是他事隔5年購回該批股份。

近年豐盛服務業務一直進行重組，杜惠愷等股東從上市公司套回不少現金，其中包括豐盛創建自2018年起，向豐盛服務注入洗衣及物業管理等業務，套現約10.66億元，以及在過去數年從豐盛服務收取3.92億元股息。目前豐盛創建仍保留保險顧問、園藝及保安等小量業務。

相關字詞﹕黃國堅 新創建 豐盛服務 豐盛創建 杜惠愷 鄭家純 新世界發展

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