富力傳押3項目換國資委貸款

涉3公司股權 資產淨值逾780億元

一向財務緊張的富力，自2017年以近200億元鯨吞萬達74家酒店後資金壓力更形嚴重，負債率一直處於接近200%水平，2020年中期負債率雖然由2019年底的199%降至177%，惟仍不時傳出財困負面新聞。

最新，內媒報道指據國家企業信息公示系統披露資料顯示，富力將所持有的廣州聖景25%股權、廣州富景吉山50%股權，及廣州天力建築100%股權，悉數抵押給廣州市國資委旗下的廣州市城市建設投資集團有限公司，並估計3家項目公司資產淨值至少100億美元（約780億港元）。

報道稱，今次富力抵押資產是希望取得融資貸款，並指是次廣州政府的干預，至少意味公司有望「軟着陸」。

值得留意的是，近月屢傳財困的中國恒大（3333）早前披露有300億元戰投「債轉股」，當中100億元權益亦正是廣州市城市建設投資集團下屬的廣州市城投投資有限公司負責接盤，故今次已是國家隊近期第二次救助內房。

富力昨收報9.72元，跌2.51%，曾低見9.59元。