京東物流滴滴出行傳來港上市

此外，內媒《晚點latepost》引消息指出，內地網約車平台滴滴出行將於今年來港上市，目標估值介乎600億至800億美元（約為4680億至6240億元），現時正與高盛及摩根大通商討上市事宜。去年路透社曾報道指，滴滴因應中美關係，重新考慮赴美掛牌計劃，或有望來港。惟公司當時回應指並無上市計劃。

本地新股則繼續火熱，現時有10隻新股於招股期間混戰，其中醫療大數據股醫渡科技（2158）暫超購320倍，於9家券商共計錄得券商孖展約1320億元。公司公開發售集資額4.11億元，暫為今年最大型新股，基礎投資者包括騰訊（0700）。超購倍數方面，則以主打網上廣告業務的汽車媒體網站網上車市（1490）最多，超購428倍，共計吸112億元孖展。後者去年毛利率高達八成。

網上車市超購428倍冠同期新股

此外，劉詩詩有份持股、據稱為吳奇隆創辦的明星影視股稻草熊（2125）則超購154倍，吸158億元孖展。貨車運輸股Legion Consortium（2129）意外跑出，超購277倍，吸45億元孖展。另物管股榮萬家（2146）及現代中藥（1643），公開發售均已超購。

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