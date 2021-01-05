京東物流滴滴出行傳來港上市

【明報專訊】多家獨角獸正籌劃上市計劃，路透社旗下IFR昨日引消息報道，京東（9618）計劃分拆京東物流來港上市，預計最快第二季或第三季掛牌，集資規模至少40億美元（約為312億港元）。報道續指，京東物流已聘請美銀證券、高盛兩間投行安排上市事宜。早前有報道指，京東物流本次上市目標估值為400億美元（約為3120億港元）。
此外，內媒《晚點latepost》引消息指出，內地網約車平台滴滴出行將於今年來港上市，目標估值介乎600億至800億美元（約為4680億至6240億元），現時正與高盛及摩根大通商討上市事宜。去年路透社曾報道指，滴滴因應中美關係，重新考慮赴美掛牌計劃，或有望來港。惟公司當時回應指並無上市計劃。
本地新股則繼續火熱，現時有10隻新股於招股期間混戰，其中醫療大數據股醫渡科技（2158）暫超購320倍，於9家券商共計錄得券商孖展約1320億元。公司公開發售集資額4.11億元，暫為今年最大型新股，基礎投資者包括騰訊（0700）。超購倍數方面，則以主打網上廣告業務的汽車媒體網站網上車市（1490）最多，超購428倍，共計吸112億元孖展。後者去年毛利率高達八成。
網上車市超購428倍冠同期新股
此外，劉詩詩有份持股、據稱為吳奇隆創辦的明星影視股稻草熊（2125）則超購154倍，吸158億元孖展。貨車運輸股Legion Consortium（2129）意外跑出，超購277倍，吸45億元孖展。另物管股榮萬家（2146）及現代中藥（1643），公開發售均已超購。