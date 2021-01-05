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羅兵咸料今年港股集資4600億破紀錄

【明報專訊】去年本港新股市場以全球亞軍、集資約3900億元落幕，四大會計師行之一的羅兵咸昨日發布報告，預測今年港交所（0388）集資額將可達4200億至4600億元。若能達其預測上限，將超越2010年的4495億元紀錄，成史上最高。該行預計，全年掛牌新股數目約160隻，平均市盈率為15倍至20倍，其中將有10隻至15隻為中概股來港上市，預料每隻中概股可集資介乎100億元至150億元。

現逾百公司遞表 新股市場勢旺

羅兵咸永道香港企業客戶主管合伙人黃煒邦表示，較多大型國有銀行於2010年赴港上市，因而創下紀錄。他表示，去年港股交投大增，現時市場資金十分充裕，將有利於新股市場，再加上今年有中概股回歸、內地新經濟股份掛牌兩大因素刺激，相信集資額可與當年紀錄看齊、甚至更高。他表示，現時已有逾100間公司遞表，相信全年新股市場將非常暢旺。

回顧去年市場表現，根據羅兵咸統計，全年港股集資3977億港元，按年升25%，其中集資超過100億元的巨型IPO多達12隻，2019年則僅有3隻。其中，有高達68%股份首日掛牌錄得升幅。此外，去年上市的生科股多達13隻，集資額亦錄得逾300億元。至於美國方面，選擇赴美的中概股方面去年仍有31間，與2019年持平，共計貢獻121億美元集資額。

不排除有公司棄美來港第一上市

另一方面，去年掀起第二上市潮，美國年底通過《外國公司問責法案》下，地緣政治爭端再升級。黃煒邦表示，公司選擇上市地會考慮政治、估值、接觸投資者類型等，相信有需要者仍會來港。羅兵咸永道香港資本市場合伙人黃金錢則認為，現時仍有部分在美中概股市值、收入等不符合上市規則19C「快速通道」資格，估計未必所有公司願等到符合資格再來港，不排除有部分公司會主動退市，直接來港作第一上市，或以雙重主要上市形式。

明報記者

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