日本吉野家：看好港市場 未來續擴張

日本吉野家回覆本報查詢時表示，集團仍然認為香港是公司其中一個最好的市場，未來會繼續在港擴張。

捲撐警爭議被「罷食」

日本吉野家表示，今次董事調動主要由於集團本身職務調動，並無特別原因。根據資料，松尾俊幸去年5月由常務董事（常務取締役）調任為董事（取締役），而原任行政人員兼企劃室長的小澤典裕則取代他成為常務董事。

自2019年反修例運動爆發後，吉野家因捲入撐警爭議被不少網民呼籲「罷食」。被問及未來在香港的發展方向時，日本吉野家表示，集團仍然認為香港是公司其中一個最好的市場，同時可貢獻高收入及擁有龐大增長潛力，公司品牌在港亦較其他地區有更廣泛認受性，因此未來會繼續在港擴張，並爭取盡快從疫情中恢復。

港吉野家 合興持近84％

翻查資料，香港首間吉野家開業至今30年。目前香港的吉野家由洪氏家族與日本吉野家的合資公司營運，以總股本比例計算，洪氏家族旗下Hop Hing（Coopers）持股量約83.9%，日本吉野家則持有16.1%。