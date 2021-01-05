經濟

業界料年初零售業仍不明朗 11月跌幅收窄至4% 協會指仍有一成商戶擬棄租結業

【明報專訊】政府統計處公布，去年11月份零售業總銷貨價值臨時統計數字為287.28億元，按年跌4％，較市場預期為佳。雖然數字已連跌22個月，惟跌幅連續9個月收窄。零售管理協會主席謝邱安儀表示，11月份市場的消費氣氛較10月好轉。不過，她認為，第四波疫情持續及限聚令未見放寬，估計即將到來的農曆新年拜年、家庭聚會將減少，將會拖累送禮消費，今年初市道仍不明朗，部分項目在前一年較高基數效應下，或會出現更大跌幅。

明報記者 陳麗歡

謝邱安儀表示，2019年11月正值社會運動時期，因此跌幅收窄一定程度上與低基數有關。惟據統計處資料，11月零售跌幅收窄最大「功臣」，是耐用消費品銷售大反彈，由10月的雙位數跌幅，轉為按年升21.3％。謝邱安儀解釋，11月中旬為第四波疫情爆發初期，在家學習和在家工作帶動相關的電子產品銷售，加上臨近聖誕節，較多消費者購買相關產品作送禮，支撐零售。至於超級市場則連升11個月，不過11月份僅升2.5%，單月銷售額約50.08億元，不論升幅及金額都是11個月中最小。

12月珠寶化妝品銷售續重災

至於奢侈品則繼續下跌，珠寶首飾、鐘表及名貴禮品按年跌16.1％至27.78億元，為各個大項中跌幅最大；其次為衣物、鞋類及有關製品，按年跌14.1％至27.92億元。食品、酒類飲品及煙草則按年跌8.8％至28.89億元。謝邱安儀表示，多個範疇於疫情下的銷售表現不理想，當中以旅客為主要銷售的行業最為嚴峻。

據零售協會向業界會員做的調查，當中涉及25家公司，3600家店舖和6萬名員工，預期12月份零售銷售表現和11月相若。謝邱安儀預計，電子產品仍有超過一成的升幅，主要是聖誕送禮消費和延續在家工作的趨勢。不過其他範疇仍然處於「水深火熱」，預計12月服裝和百貨的跌幅為兩成至四成，珠寶和化妝品行業跌幅則最為嚴重，預計有逾四成至六成。謝邱安儀分析指出，2019年聖誕節雖受社會事件影響銷情，但仍有部分的旅客來港購物。她預期，12月份零旅客的聖誕銷售，對珠寶、服裝和化妝品行業將是重擊。

業主減租幅度收窄 業界稱未見曙光

調查更顯示，12月份決定棄租的商戶升幅擴大，比例由單位數增至一成，擬暫時結業的受訪者更高逾四成。謝邱安儀更預計，今年第一季棄租的情况同樣嚴重，主要受疫情影響銷售，以及有不少的受訪者透露，業主減租的幅度正逐步收窄，認為今年零售業仍未見曙光。

至於疫情期間銷售「跑出」的超級市場行業，謝邱安儀料，第四波疫情持續和限聚令未見放寬，估計拜年、家庭聚會減少，將會拖累送禮消費。她更指出，2019年的農曆新年檔期未受疫情影響，當時該行業的基數較大，令今年超級市場銷售數字上較為悲觀。

相關字詞﹕武漢肺炎 新冠肺炎 農曆新年 零售業 零售業總銷貨價值 謝邱安儀

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