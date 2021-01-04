專家：人幣看6算 趁回調吸

明報記者 王俊騏

花旗劉利剛：料至今年底人幣兌美元升值10%

大行中看得較進取一間為花旗，料今年底每美元可升至兌6算水平，亦即30年來的最高位。該行中國首席經濟學家劉利剛認為，今年將會有大量海外資金追捧人民幣計價資產，皆因收益率遠高於其他地區，料到今年年底，人民幣兌美元可能會升值10%，甚至更高水平。人民幣對上一次稍為接近6算關口，已是2014年1月的事情，當時受惠於國際熱錢流入大幅升值。事實上，人民幣是去年亞洲以至全球表現最強貨幣之一，匯率較5月時低位已抽升了一成，僅次於韓圜。去年以來人民幣則升了6.47％，為2017年後首錄全年升值，而去年升幅甚至更勝於當年。

去年人民幣升浪推手之一，為海外資金持續湧入，海外基金持有的中國在岸債及股票，去年內已增逾三成，受納入指數因素及利率高於其他市場所帶動。以人民幣債市為例，去年首11個月，外資經香港買入內地國債規模已超過9000億元人民幣。面對人民幣大幅升值，人行曾多翻出手力求降溫，如將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調到0，降低銀行有關成本。人行及外匯局上月中亦曾出手，將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1，種種措施都離不開避免人幣過快升值。

星展王良享：人幣今年升幅料不及去年

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享估計，人民幣今年應會持續升值，但升幅可能比去年少，料最多升到6.2水平。他分析，人民幣去年開始的升浪，部分是反映美國總統拜登勝選後立場比較寬鬆，緩和中美貿易關係。縱使明年貿易談判重啓，但削減關稅及消除貿易壁壘恐怕不能一步到位。因此人民幣回升至2018年4月，美國初次針對中國實施關稅時的6.25水平，已頗為合理。

不過，王良享指近期人民幣回落仍是吸納機會，畢竟美元下跌是多年大趨勢，今年縱使不穿6算，假以時日人民幣仍會朝6算方向走。在人民幣國債及金融債方面，他料應該繼續有機構投資者長期配置需求，皆因10年期中國國債孳息3.14厘，比美國同期國債高出2.2厘，中國股市則更惠於內循環及供應質素提升，料海外資金會加快流入。但他相信今年人行大幅放水機會仍較低，皆因內地通脹偏低，去年11月消費物價指數為負增長，才使人行暫緩收緊，續以短期逆回購提供足夠資金，對人民幣帶來中性影響。

光大顏劍文：料很大機會升到6.23至6.24水平

中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文都認為，今年人民幣升浪肯定會持續，始終支持升值的基本因素不變，如中國為去年全球少有國家仍錄經濟正增長，美元弱勢未見大改變。至於會否升至6算水平，很視乎人行取態，皆因過去升得太快曾影響出口引起擔憂，人行要計算升值的副作用亦較難說。他料人民幣很大機會升到2018年首季的6.23至6.24水平，6算的預測則較進取。他續稱，人民幣息口高及基本因素佳，都是不錯的投資選擇，只是要留意一旦有灰犀牛事件出現後，美元再發揮出避險功能時，或使非美元貨幣包括人民幣在內出現調整。

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