經濟
退休綢繆

財富管理

專家：人幣看6算 趁回調吸

【明報專訊】人民幣自去年下半年持續強勢，受惠於美元弱勢，離岸價上周更曾升破每美元兌6.5人民幣水平，創兩年半新高。不少大行都看好人民幣今年前景，有些更預計人民幣兌美元今年或升至6算水平。不過，有專家認為，去年人民幣升浪部分源於市場憧憬中美貿易關係緩和，但有關貿易措施難以一步到位，料今年最多升至貿易戰開始前水平；相信整體仍會朝6算方向走，投資者可趁近期回調時吸納。

明報記者 王俊騏

花旗劉利剛：料至今年底人幣兌美元升值10%

大行中看得較進取一間為花旗，料今年底每美元可升至兌6算水平，亦即30年來的最高位。該行中國首席經濟學家劉利剛認為，今年將會有大量海外資金追捧人民幣計價資產，皆因收益率遠高於其他地區，料到今年年底，人民幣兌美元可能會升值10%，甚至更高水平。人民幣對上一次稍為接近6算關口，已是2014年1月的事情，當時受惠於國際熱錢流入大幅升值。事實上，人民幣是去年亞洲以至全球表現最強貨幣之一，匯率較5月時低位已抽升了一成，僅次於韓圜。去年以來人民幣則升了6.47％，為2017年後首錄全年升值，而去年升幅甚至更勝於當年。

去年人民幣升浪推手之一，為海外資金持續湧入，海外基金持有的中國在岸債及股票，去年內已增逾三成，受納入指數因素及利率高於其他市場所帶動。以人民幣債市為例，去年首11個月，外資經香港買入內地國債規模已超過9000億元人民幣。面對人民幣大幅升值，人行曾多翻出手力求降溫，如將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調到0，降低銀行有關成本。人行及外匯局上月中亦曾出手，將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1，種種措施都離不開避免人幣過快升值。

星展王良享：人幣今年升幅料不及去年

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享估計，人民幣今年應會持續升值，但升幅可能比去年少，料最多升到6.2水平。他分析，人民幣去年開始的升浪，部分是反映美國總統拜登勝選後立場比較寬鬆，緩和中美貿易關係。縱使明年貿易談判重啓，但削減關稅及消除貿易壁壘恐怕不能一步到位。因此人民幣回升至2018年4月，美國初次針對中國實施關稅時的6.25水平，已頗為合理。

不過，王良享指近期人民幣回落仍是吸納機會，畢竟美元下跌是多年大趨勢，今年縱使不穿6算，假以時日人民幣仍會朝6算方向走。在人民幣國債及金融債方面，他料應該繼續有機構投資者長期配置需求，皆因10年期中國國債孳息3.14厘，比美國同期國債高出2.2厘，中國股市則更惠於內循環及供應質素提升，料海外資金會加快流入。但他相信今年人行大幅放水機會仍較低，皆因內地通脹偏低，去年11月消費物價指數為負增長，才使人行暫緩收緊，續以短期逆回購提供足夠資金，對人民幣帶來中性影響。

光大顏劍文：料很大機會升到6.23至6.24水平

中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文都認為，今年人民幣升浪肯定會持續，始終支持升值的基本因素不變，如中國為去年全球少有國家仍錄經濟正增長，美元弱勢未見大改變。至於會否升至6算水平，很視乎人行取態，皆因過去升得太快曾影響出口引起擔憂，人行要計算升值的副作用亦較難說。他料人民幣很大機會升到2018年首季的6.23至6.24水平，6算的預測則較進取。他續稱，人民幣息口高及基本因素佳，都是不錯的投資選擇，只是要留意一旦有灰犀牛事件出現後，美元再發揮出避險功能時，或使非美元貨幣包括人民幣在內出現調整。

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

基金公會倡檢討第二上市保障 美上市中概股監管較寬鬆 港續享披露豁免
基金公會倡檢討第二上市保障 美上市中概股監管較寬鬆 港續享披露豁免
9中概股籌逾1300億 撐半邊天
9中概股籌逾1300億 撐半邊天
鍾絳虹：中概股上市潮下半年再臨
鍾絳虹：中概股上市潮下半年再臨
安永：星洲虎視眈眈 豁免助吸客
安永：星洲虎視眈眈 豁免助吸客
工銀：價值股回歸 恒指今年看30000點
工銀：價值股回歸 恒指今年看30000點
彭博：「3桶油」或成美除牌目標
彭博：「3桶油」或成美除牌目標
2020最佳中國股票基金 年回報1.1倍 富國寧君：看好醫療光伏物管股
2020最佳中國股票基金 年回報1.1倍 富國寧君：看好醫療光伏物管股
已減持阿里系 觀望監管變化
已減持阿里系 觀望監管變化
憂下半年收水 富國減持高估值股
憂下半年收水 富國減持高估值股
流動性若收緊 2020年「倍升股」受考驗
流動性若收緊 2020年「倍升股」受考驗
港視助零售集團建「商場」再分成 料年中推出 增不同收入來源
港視助零售集團建「商場」再分成 料年中推出 增不同收入來源
陳茂波料下半年復蘇較強 全年有望正增長
陳茂波料下半年復蘇較強 全年有望正增長
HKIRC研拓「made in hk」域名 助企業釐清產地
HKIRC研拓「made in hk」域名 助企業釐清產地
企業登記「.hk」域名拓網上市場
企業登記「.hk」域名拓網上市場
新東方廚藝會員人數 疫市下急增一倍
新東方廚藝會員人數 疫市下急增一倍
港吉野家高層再變動 日本代表降職後離任
港吉野家高層再變動 日本代表降職後離任
微藻提煉營養食品 紓緩糧食問題
微藻提煉營養食品 紓緩糧食問題
日本微藻產業最具規模
日本微藻產業最具規模
張兆聰：百度成內地自動駕駛龍頭
張兆聰：百度成內地自動駕駛龍頭
鄺翠玲：改善居住環境與買樓收租的抉擇
鄺翠玲：改善居住環境與買樓收租的抉擇
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：中概股排隊上市 港交所購22476
金子：中概股排隊上市 港交所購22476
張兆聰：長汽動力強 憧憬空間大
張兆聰：長汽動力強 憧憬空間大
蔡金強：ATM隨時變真ATM
蔡金強：ATM隨時變真ATM
潘啓才：中策萬事俱備待東風
潘啓才：中策萬事俱備待東風
艾雲豪：股神別開生面的投資哲學
艾雲豪：股神別開生面的投資哲學
謝偉銓：停車場移入地底未必環保
謝偉銓：停車場移入地底未必環保
400萬九成按揭樓盤有得揀
400萬九成按揭樓盤有得揀
沈永年：放下仇怨 做個開心快活人
沈永年：放下仇怨 做個開心快活人
陸振輝：以優游和包容擁抱新的一年
陸振輝：以優游和包容擁抱新的一年
李若凡：美或推新刺激方案 美元料反覆向下
李若凡：美或推新刺激方案 美元料反覆向下
謝紹榮：比特幣可透過ETF低門檻參與
謝紹榮：比特幣可透過ETF低門檻參與
黃德几：比亞迪電子增產能 候低吸納
黃德几：比亞迪電子增產能 候低吸納
陸振球：大選翌年2月美股多跌
陸振球：大選翌年2月美股多跌
陸振球：波動巿低槓桿反能賺錢
陸振球：波動巿低槓桿反能賺錢
林少陽：京東拼多多染藍機會高
林少陽：京東拼多多染藍機會高
技術取勝：平保處上升通道
技術取勝：平保處上升通道
李聲揚：2020年再教你 勿和聯儲局對着幹
李聲揚：2020年再教你 勿和聯儲局對着幹
潘迪藍：美元或超賣卻未失控
潘迪藍：美元或超賣卻未失控
沈家麟：內地樓市復蘇 B級內房債看高線
沈家麟：內地樓市復蘇 B級內房債看高線
蘇沛豐：體育服裝股 二線寶勝追落後
蘇沛豐：體育服裝股 二線寶勝追落後
李順威：運氣難強求 炒股靠努力
李順威：運氣難強求 炒股靠努力
恒生伙拍OpenRice 叫餐外賣可用Cash Dollars
恒生伙拍OpenRice 叫餐外賣可用Cash Dollars
劉思明：港股看美匯 新興巿場或突破
劉思明：港股看美匯 新興巿場或突破
何啟聰：股價現調整 小米沽27146
何啟聰：股價現調整 小米沽27146
瑞銀亞洲：新經濟續為焦點 恒科購18557
瑞銀亞洲：新經濟續為焦點 恒科購18557
摩根大通亞洲：趁高做淡 納指沽10181
摩根大通亞洲：趁高做淡 納指沽10181
周顯：新富豪實力「虛」 不如舊富豪
周顯：新富豪實力「虛」 不如舊富豪
王弼：官員願真犧牲 可激勵抗疫士氣
王弼：官員願真犧牲 可激勵抗疫士氣
曾淵滄：推動科技發展比反壟斷重要
曾淵滄：推動科技發展比反壟斷重要
湯文亮：2021年樓市預測之開河的魚
湯文亮：2021年樓市預測之開河的魚
陳永傑：量寬未停 資產升水
陳永傑：量寬未停 資產升水
廖偉強：今年樓價料至少升一成
廖偉強：今年樓價料至少升一成
布少明：北水遲早重臨香港樓市
布少明：北水遲早重臨香港樓市
李志成：新年曙光現 樓市見動力
李志成：新年曙光現 樓市見動力
憧憬疫苗效應 13盤涉逾萬伙蓄勢待發 元朗啟德黃竹坑站料成新盤主戰場
憧憬疫苗效應 13盤涉逾萬伙蓄勢待發 元朗啟德黃竹坑站料成新盤主戰場
元旦日連周末長假一手沽60伙
元旦日連周末長假一手沽60伙
十大屋苑三日29宗 映灣園佔7宗最旺
十大屋苑三日29宗 映灣園佔7宗最旺
第一集團長沙灣GCC涉48萬呎最快明年推
第一集團長沙灣GCC涉48萬呎最快明年推
尚悅‧嶺195呎 月租8000元入場
尚悅‧嶺195呎 月租8000元入場
EIGHT KWAI FONG 主打迷你戶 跑馬地罕見
EIGHT KWAI FONG 主打迷你戶 跑馬地罕見
瓏門均呎1.8萬 兩年新高
瓏門均呎1.8萬 兩年新高